الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 45 ألف طرد غذائي في دير البلح ورفح ضمن برنامج الغذاء العالمي لتعزيز الأمن الغذائي

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" المرحلة الأولى من توزيع الطرود الغذائية في مناطق دير البلح ورفح، حيث تم توزيع 45,000 طرد غذائي على الأسر النازحة في مناطق النزوح.

وتأتي هذه الجهود ضمن تدخلات الإغاثة الزراعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت الإغاثة الزراعية العديد من المناطق في دير البلح ورفح، حيث استفادت العديد من الأسر من هذه التدخلات الضرورية. لعبت لجان الحماية المجتمعية التي نظمتها الإغاثة الزراعية دوراً محورياً في تحديد الأسر الأكثر احتياجاً في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء المختلفة.

وباشرت الإغاثة الزراعية بتنفيذ المرحلة الثانية من التدخل، والتي ستتضمن توزيع 32,000 عائلة بشكل شهري وعلى مدار 7 أشهر، و ستشمل مناطق التوزيع في المرحلة الثانية: دير البلح، خان يونس، ورفح. ومدينة غزة بالتعاون المستمر مع اللجان المحلية، بضمان أن تكون عملية التوزيع شاملة وفعالة وتستهدف الأسر الأكثر تضرراً بشكل دقيق ومنظم.