الإغاثة الزراعية تعقد جلسة حوارية بعنوان "القوانين والاجرءات المتعلقة بإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة في فلسطين"

وطن: عقدت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) جلسة حوارية بعنوان " القوانين والإجراءات المتعلقة بإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة في فلسطين" ، بحضور ممثلين عن صناع القرار في هذا المبحث بالإضافة لعدد من المؤسسات الأهلية العاملة في هذا القطاع وهم : سلطة المياه الفلسطينية ، وزارة الزراعة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، مؤسسة We world ، معهد الأبحاث التطبيقية " اريج " ووكالة التنمية البلجيكية Enabel

وافتتح مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد ابو جيش الجلسة بالترحيب بالحضور ، مثمنا اهتمامهم بقطاع المياه المعالجة لما له من أثر في محاولة حل الإشكاليات المتعلقة بأزمة المياه الزراعية في فلسطين .

وأكد أبو جيش على أهمية التعاون بين المؤسسات والشركاء في المشروع ، حيث تعتبر هذه الجلسة هي الجلسة الأولى في سلسلة اجتماعات وورش عمل ستجري خلال فترة حياة المشروع .

وقدم فريق المشروع عرضا توضيحيا عن المشروع وتدخلاته وأنشطة الإغاثة الزراعية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة .

وقدم ممثل وزراة الزراعة م. عماد خليف عرض حول الوضع الحالي للتشريعات والقوانين المتعلفة بإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي .

وناقش المشاركون أهم الأفكار والقضايا التي تم عرضها خلال الجلسة ، حيث كانت مداخلة سلطة المياه الفلسطينية من خلال ممثلها م . عادل ياسين حول سبل التنسيق المشترك للإرتقاء بإدارة المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة .

وفي الختام قدم المشاركون مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم هذه القضية على المستوى الوطني وإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه بشكل خاص .