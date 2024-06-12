الجامعة العربية الامريكية تستقبل وفدا من بلدية سنجل

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور براء عصفور، وفداً من بلدية سنجل، ترأسه رئيس البلدية الدكتور معتز عبد الرحمن، والذي زار الجامعة بهدف تعزيز التعاون، والتعرف على الجديد في إنجازات الجامعة على الصعيدين الأكاديمي والبحثي.

واستقبل رئيس الجامعة الوفد، بحضور مستشاره لشؤون العلاقات العامة وعميد شؤون الطلبة الدكتور فادي جمعة، حيث رحب الدكتور عصفور بالوفد الضيف، وقدم لهم شرحاً عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الاكاديمية في حرميها في جنين ورام الله، وأكد أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الوطن خاصة البلديات، ورفدها بالكوادر والكفاءات من الطلبة، وتقديم الدعم لكوادرها من خلال التدريب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين بالخدمات التي تقدمها البلديات.

ومن جانبه، هنأ الدكتور معتز عبد الرحمن، الدكتور عصفور لتوليه منصب رئيس الجامعة العربية الامريكية، وأشار أن بلدية سنجل تسعى لتعزيز التعاون من خلال هذه الزيارة، وفتح آفاق العمل المشترك بين الطرفين للاستفادة من خبرات الجامعة في العديد من المجالات.