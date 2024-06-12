جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الستة من كفر دان واليامون وبرقين غرب جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، في مسيرة جماهيرية حاشدة جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا خلال العدوان على بلدة كفر دان غرب جنين مساء أمس.

والشهداء هم: محمد هزاع مرعي، وصقر عارف عابد (28 عاما)، ومصطفى علام مرعي (21 عاما) من بلدة كفر دان، وأحمد محمد سمودي، وهو شقيق الشهيد الطفل محمود سمودي الذي ارتقى في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وأحمد محمد أبو عبيد (21 عاما) من اليامون، الذي تلقى والده نبأ استشهاده وهو في السعودية أثناء تأديته مناسك الحج وتم توديعه من خلال إلقاء نظرة الوداع عبر الهاتف الخلوي، وأيمن فضالة من بلدة برقين.

وانطلقت المسيرة الحاشدة من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وأكدوا أن إرهاب الاحتلال وجرائمه وعدوانه لن تثني شعبنا عن التصدي لها.

وسار المشيعون حاملين جثامين الشهداء وهم يجوبون شوارع جنين، ومن ثم تم تشييع جثامين الشهداء في مسقط رأسهم في بلدات كفر دان واليامون وبرقين بعد صلاة الظهر، حيث تمت مواراتهم الثرى، بعد إلقاء ذويهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

وارتقى الشهداء الثلاثة صقر عارف عابد، ومصطفى علام مرعي، وأحمد محمد أبو عبيد في كفر دان بعد محاصرة منزل أسامة محمد عابد وقصفه بصواريخ الأنيرجا بعد خوض مواجهات عنيفة، فيما استُشهد الآخرون خلال المواجهات في البلدة.