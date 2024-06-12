الشهيد وليد دقة أسيراً إلى حين عقد صفقة تبادل مع المقاومة

رام الله - وطن: تصر سلطات الاحتلال على احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، من الداخل المحتل، ورفض الإفراج عنه وتسليمه لذويه، بهدف إدراج ذلك في صفقة تبادل الأسرى المتوقعة مع المقاومة.

دقة الذي رفض الاحتلال الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، وجدد الاحتلال اعتقاله لمدة عامين استشهد خلالهما بعد تدهور وضعه الصحي، كما يصر الاحتلال على استمرار اعتقاله ولو جثة هامدة، لإدراجها في صفقة التبادل المتوقعة.

وكشف مركز عدالة في الداخل المحتل، أن سلطات الاحتلال (نيابة الاحتلال) أبلغت محكمة الاحتلال العليا اعتزامها احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية كورقة للمفاوضة في صفقة تبادل أسرى مستقبلية.

وقدمت سلطات الاحتلال ردها في التماسٍ قدّمه مركز "عدالة" باسم أهل الشّهيد دقة، على احتجاز مصلحة سجون الاحتلال لجثمانه لأكثر من شهرين، وذلك في تجاوز سافر للقانون.

وأوضحت سلطات الاحتلال في ردها أن (كابينت) الاحتلال صادق على استمرارية احتجاز جثمان دقّة، كاشفة أن "الكابينت" "ينوي احتجاز جثامين شهداء الداخل الفلسطيني المحتل، حتّى يقرّر المجلس عكس ذلك.

وجاء في رد سلطات الاحتلال الذي أُرسل مساء أمس الأربعاء، أن "الكابينت" صادق يوم الأحد (9 حزيران/يونيو) على قرار وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" باحتجاز جثمان دقّة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا الخميس، جلسة استماع في محكمة الاحتلال العليا من أجل التداول في التماسٍ قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلة وليد دقّة، والذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه بعد استشهاده في الأسر بتاريخ السّابع من نيسان/أبريل 2024.

ومنذ السّابع من تشرين الأول/أكتوبر، أفرجت شرطة الاحتلال عن جثمانيَن لفلسطينيين من الدّاخل المحتل، وهما وسيم أبو الهيجا ووهب شبيطة، وكان ذلك قبيل جلسات عيّنت في المحكمة العليا لالتماساتٍ سابقة كان قد تقدّم بها المركز من أجل استرجاعهما للدفن.

وجاء في رد سلطات الاحتلال أنه يجب رفض التماس عائلة الشّهيد دقّة، لأنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في قرار وزير جيش الاحتلال.

وبحسب مزاعم سلطات الاحتلال فإن القرار المتخذ بشأن احتجاز جثمان دقة هو قرار متناسب ومعقول "يجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات وظروف الوضع، فالغرض هو إدراج جثمانه كورقة مساومة في مفاوضات تبادل أسرى ومفقودين خلال هذه الحرب، وهذا الاعتبار هو الأول ويتعالى عن أي اعتبار سياسي-أمني آخر في هذا الشأن، وعن المساس بكرامة المتوفى وعائلته من المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية”.

وأوضح مركز عدالة أن ليس لمجلس الوزراء سلطة في اتخاذ قرار من هذا النوع مما له عواقب وخيمة للغاية على مفهوم المواطنة ويمس بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد أسرته.