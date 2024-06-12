منظمة البيدر: مستوطنون يهدمون 10بركسات في منطقة المعرجات الوسطى

وطن: هدم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، 10 “بركسا” في تجمع “عرب الكعابنة” البدوي، في منطقة المعرجات الوسطى، غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،إن مستوطنين باشروا في ساعات الصباح الباكر بواسطة جرافات بهدم 10 “بركسا” تعود ملكيتها لمواطنين من عرب الكعابنة في المعرجات غرب اريحا ،علما بان سكان هذه المنطقة قد تم تهجيرهم وإجبارهم على ترك منازلهم تحت وطأة هجمات وتهديدات المستوطنين في وقت سابق من هذا العام.

واضاف ان الاحتلال ومستوطنيه يهدفون من عمليات الهدم واستهداف التجمعات البدوية اجتثاثها من الأرض بهدف السيطرة عليها في سياق معركة الديمغرافيا التي تجري في المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو.