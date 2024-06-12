مدير شرطة محافظة جنين في لقاء مع رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور عصفور

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور مدير شرطة محافظة جنين العميد عزام جبارة، والوفد المرافق له، والذي زار الجامعة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور العميد منصور خزيمية عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور فادي جمعة عميد شؤون الطلبة، وموظفا العلاقات العامة الأستاذة سماح دواهده، والأستاذ رائد أبو بكر.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور براء عصفور بالحضور، وشكرهم على زيارتهم للجامعة، مؤكدا على أن الجامعة ستبقى متميزة في مختلف المجالات لتلبي طموح الشباب من الراغبين في تلقي التعليم العصري، مشيدا بدور الشرطة والجهود التي تبذلها لتوفير الأمان والأمان وخاصة في منطقة الجامعة، موضحا أن وجود مركز شرطة في المنطقة يساهم بشكل كبير على انجاح العملية التعليمية.

من جهته، هنأ العميد عزام جبارة الدكتور براء عصفور على تكليفه لمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الجامعة وصلت إلى مستوى يفخر بها كل فلسطيني، مؤكدا على تعزيز التعاون وتقديم الدعم الأمني لحفظ الأمن والأمان وتعزيزها في محيط الجامعة، مثمنا دورها في توفير مركز للشرطة في المنطقة، مشيرا إلى أن الجامعة والشرطة هدفهما واحد وهو أن تسير العملية التعليمية بالشكل الصحيح دون وجود عراقيل او منغصات، وبتعاون الجميع يتم تحقيق الهدف.