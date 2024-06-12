في رشقة هي الأكبر من نوعها منذ بدء العدوان .. اطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على صفد وطبريا

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت بدون توقف شمال فلسطين المحتلة، وسط أنباء عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما.

دوت صافرات الإنذار، في مدينة صفد ومحيطها وفي مدينة طبرية وعشرات المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى والغربي الأسفل، لتحذر من إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار في الجليل لا تتوقف، حيث سمعت أصداء الانفجارات جيدا في كل أنحاء الجليل الأعلى والغربي والأسفل.

وأفادت إذاعة الجيش أنه تم إطلاق وابلا من 100 صاروخ من جنوبي لبنان نحو الجليل والجولان، ولفتت إلى أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال وصافرات الإنذار دوت في أكثر من 32 بلدة إسرائيلية.

وأتت هذه الصليات الصاروخية، ردا على اغتيال الاحتلال احد قادة الحزب مساء أمس الثلاثاء.

وأشار رئيس بلدية طبريا يوسي نيفيا إلى صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في المدينة، قائلا: "نحن مستعدون ومستعدون تماما".

وأضاف: "إنه شعور صعب للغاية، هذه هي المرة الأولى التي يدوي فيها إنذار في طبريا في الأشهر الأخيرة. لقد كانت هناك اعتراضات".

وقالت قناة 12 العبرية إن أضرارا لحفت في مبنى في "سعسع" نتيجة القصف الصاروخي من لبنان.