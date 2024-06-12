ميساء جيوسي تكتب لوطن .. دبلوماسية الباندا والشرق الأوسط

تتعامل الصين بنوع خاص من الدبلوماسية التي تحاول من خلالها تعزيز مكانتها ثقافيا ودبلوماسيا بهدف الوصول لأهدافها التكتيكية والاستراتيجية في تعاملاتها مع دول العالم المختلفة، وهي تعتبر من أهم أدوات الصين في دبلوماسيتها الناعمة، بل تعتبر استراتيجية من نوع خاص اعتمدتها الصين منذ عقود لتحقق امتدادا ثقافيا وتأثيرا داعما لطموحاتها الدبلوماسية، ومحاولاتها جسر الهوة بينها وبين دول العالم المختلفة بهدف تحقيق مصالحها على صعد مختلفة اقتصاديا وامنيا وسياسيا حول العالم. حيث تقوم الصين من خلال هذا النوع من الدبلوماسية المميزة بإقراض دول العالم دببة من نوع الباندا وهي صينية المنشأ والمسكن بهدف توطيد أواصر التعاون فيما بينها. وقد بدأت هذه الدبلوماسية منذ العام 1972 حيث اهدت الصين للولايات المتحدة الأمريكية دب الباندا لاحقا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون للصين، على أمل بناء علاقات أمريكية صينية أفضل. وتمتاز هذه الدببة بلونها الأبيض والأسود وهي محببة لقلوب الناس لمرحها وحركتها المميزة. وظلت هذه الدببة في حيازة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت إلى نوفمبر من العام المنصرم. حيث شاب توتر في العلاقة بين بيجين وواشنطن وقامت الصين بإلغاء اتفاقية تبادل الباندا والتي كانت قد انتهت مدتها وسط هذه الأجواء المشحونة ولم تقم الصين بتجديد هذه الاتفاقية وقامت بيجين في نوفمبر من العام المنصرم بإعادة ثلاثة من دبب الباندا للصين. وقد كان ذلك تعبيرا عن امتعاض الصين من الإجراءات الامريكية والقيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جورج بايدن على بيجين فيما يتعلق بأشباه الموصلات وكذلك العقوبات التي فرضتها أمريكا على عدد من المواطنين الصينيين وتعقيد إجراءات منح التأشيرات الأمريكية للصينيين. توتر تزامن مع موت الباندا ليلي الذي كانت تستضيفه حديقة ممفيس واتهمها الصينيين حينها بإساءة معاملة الدب مما أدى إلى وفاته محدثا جدلا وغضبا كبيرين في الأوساط الصينية. لكن هذه الأزمة الدبلوماسية انتهت منذ فترة قريبة حيث قررت الصين إعادة اثنين من الدببة الصينيين لواشنطن في اعلان ادلت به السيدة الأولى جو بايدن وهي يبدوا عليها كل علامات الفرح بعودة هذا الضيف المحبب لكثير من الأمريكيين لا سيما أن الدبين العائدين لواشنطن ينحدران من اسرة باندا كانت واشنطن تستضيفها سابقا. وستعود الدببة لحديقة الحيوان الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر القادم. ومن الجدير بالذكر بأن هناك 800 دب باندا في حدائق الحيوانات حول العالم تستضيفها دول منها فرنسا وبريطانيا، وأستراليا، وقطر وغيرها. ويظل الدب الصيني الحاضر في كل الزيارات الصينية الرسمية فنرى المستشارة الألمانية السابقة انجلينا ميركل تقف رفقة الرئيس الصيني شي جينبينغ في استقبال دب باندا ارسلته الصين لألمانيا تعبيرا عن توطيد العلاقات الصينية الألمانية.

ولعل الصعود السريع للصين يجعل مواطن التوتر والتحدي واسعة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية كونها القوى العظمى الوحيدة في الوقت الراهن وعلى الصعيد المقابل فإن مجالات التعاون والتبادل الاقتصادي والتكنلوجي وغيرها مساحات لا حصر لها بين هذين العملاقين. ولكن هذا لا يقلل من رغبة الصين في لعب دور أكبر عالميا وإن كان جل تركيزها هو المنحى الاقتصادي بعيدا قدر الإمكان في هذه المرحلة عن أي طموحات عسكرية خارج مناطق أمنها الإستراتيجي. ولعل تحالفات الصين ولا سيما مع روسيا وغيرها من دول العالم يجعل علاقاتها أكثر تعقيدا مع البيت الأبيض. وليست الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات الصينية الإيرانية هي فقط ما يعكر صفو واشنطن، لكن النشاط الصيني التكتيكي والإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط يعد من أهم مناحي التنافس الصيني الأمريكي. فقد لا يكون لدى الصين على المدى القريب والمتوسط ما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من أدوات للسيطرة في الشرق الأوسط والتحكم بمقدرات المنطقة، لكن الصين حتما سيكون لها على المديين المتوسط والبعيد امتدادا وتأثيرا ملاصقا في منطقة تعد خصبة للاستثمار ومنبعا مهما للثروات الطبيعية وأسواقا ضخمة لتسويق منتجات وتكنلوجيا الصين. ولعل ما تعمل عليه الصين من انشاء لطريق الحرير والذي يبلغ طوله 10 الاف كيلو متر ويقطع 66 دولة كممر تجاري بري يوازيه ممر بحري يعد الهدف منه فتح القنوات بين الصين والعالم لإيصال البضائع والمنتجات الصينية هو من اهم المشاريع التي يشهدها العالم اليوم ومن المتوقع إنجازه في العام 2049 وهي ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الصين الشعبية وتقدر تكلفته الانشائية بين أربعة الى ثماني تريليونات دولار. يمر هذا الممر في دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز التبادل الاقتصادي بين الصين وأسواق المنطقة.

على صعيد اخر لعبت الصين دورا فاعلا في ملفات مهمة تمس اهم أعمدة السياسة في الشرق الأوسط ولا سيما العلاقات الإيرانية السعودية والتي كانت بيجين هي منطلق لإعلان المصالحة السعودية الإيرانية. مصالحة شكلت منعطفا تاريخيا في العلاقات الدولية، وهي وإن أتت بإرادة سعودية- إيرانية، لكن الصين لعبت دورا هاما في دفعها قدما للأمام. تصالح قد لا يأتي على أهواء البيت الأبيض لكنه كان ناتجا طبيعيا للتباعد الذي انتهجته إدارة بايدن منذ توليها قيادة البيت الأبيض تجاه دول المنطقة ولا سيما تجاه المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. جاء ذلك وسط رغبة كبيرة من دول الشرق الأوسط لتوسيع محيط تحالفاتها الدولية لا سيما في محاولة الابتعاد نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط بما يتماشى والمصالح التي تراها دول المنطقة. وحكمت علاقة أمريكا بالمنطقة مزاجية عادت بالسلب على أوضاع دول عديدة وهامة في الشرق الأوسط. فاتجهت دول المنطقة ولا سيما الدول العربية ولا زالت لتوسيع تحالفاتها مع دول أخرى غير الولايات المتحدة وأوروبا، منها الصين وروسيا والهند حيث شهدنا نشاطا سياسيا واقتصاديا وتبادلا ثقافيا كبيرا بين هذه الدول وعلى أعلى المستويات ولا زال هذا الحراك مستمرا وفي وتيرة سريعة.

ولعل الصين تمتلك من نقاط القوة الاستراتيجية ما يجعل تأثيرها في هذه المنطقة هام وموازي للتأثير الأمريكي الأوروبي ولاسيما أن أداة الصين الاقتصادية تعمل بعيدا عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول والبعد الكامل عن ملفات تعد شائكة كحقوق الانسان والديمقراطية. ولعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة كشفت بما لا لبس فيه بإن تعامل الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الكثير من دول أوروبا فيما يتصل بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هو تعامل انتقائي يتماشى ومصالح هذه الدول في المنطقة وليس مستندا على الحرص على تمتع سكان هذ الجزء من العالم بحريات وحقوق ترفع من مستويات معيشتهم، بل هي انتقائية عنصرية مستندة على اجندات كشفها العدوان الأخير على غزة. أما الصين فهي دولة تبني شراكتها على الاقتصاد وليس الأيديولوجيا مما يمنحها مساحات أوسع للعب أدوار محورية في هذه المنطقة من العالم.

ولعل القضية الفلسطينية من اهم بوابات الدخول لمنطقة الشرق الأوسط إن لم تكن الأهم لا سيما في الوقت الحالي. وفيما ترتبط الصين مع إسرائيل كغيرها من دول المنطقة بمصالح اقتصادية وليس من منطلق الأيديولوجيا وبالتالي من المفهوم وجود تبادل اقتصادي صيني إسرائيلي وتعاون تكنلوجي وأمني بين الدولتين وصل حد تعبير واشنطن عن قلقها إزاءه. لكن. فالبعض يرى بأن علاقتها الوطيدة بإيران تجعل من تواصلها مع حماس وهي طرف من أطراف النزاع سهلا وتواصلها مع إسرائيل سهل بحكم المصالح الاقتصادية المشتركة. بينما يرى البعض بأن الصين لم تمتلك بعد الأدوات التي تجعلها تنتقل من خانة اللاعب الثانوي في هذا الصراع لمكانة محرك رئيسي ووسيط يتمتع بنزاهة وقبول دوليين.

وعلى صعيد آخر متصل فإنه قد يكون من الموضوعي القول بأنه وحتى وقتنا الحاضر فإن الصين لا تمتلك الأدوات الأمنية العسكرية التي تحتاجها دول المنطقة ولا سيما دول الخليج لحماية امنها الاستراتيجي خاصة وأن الصين تعد حليفا استراتيجيا لإيران، وقد يجعل هذا ضمان حيادية الصين في هذا الميدان من التحديات التي قد تواجهها دول الخليج في توطيد توجهها استراتيجيا نحو الصين في مقابل ما تجده من ضمانات امنية اطلسية غربية أمريكية

اما فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الصينية فهي علاقة تاريخية قوية ومتجذرة حيث كانت جمهورية مصر العربية اول من اعترف بالصين، كما تعود لاشتراك الحضارتين الصينية والفرعونية بإرث جعل التعاون بينهما يرتكز الى استراتيجيات تتعمق بمرور الوقت وتتجذر تتطلع من خلالها الصين لمصر لقيادة العمل العربي الصيني المشترك وتتطلع به الثانية نحو الصين كونها شريك استراتيجي على صعد عدة.

اختم بالقول بأن العالم يشهد تدحرجا وتغيرا دراماتيكيا في توازنات القوى ومجالات التعاون وساحات الصدام التي جعلت من قوى جديدة وعلى رأسها الصين تتطلع للعب دور موازي في عالم احادي القطبية تصول فيه أمريكا وتجول بسياسات لا تتوافق ومصالح الدول، بل تراعي مصالح أمريكية ضيقة جعلت من مصداقية التواجد الأمريكي في بقاع كثيرة من العالم على المحك. لا بل أصبحنا نشهد دمارا يتلوا كل مكان تنفرد فيه الإرادة الامريكية بفرض رؤيتها التي تثبت قصورها في كثير من المواضع ولعل امثلة كأفغانستان والعراق وأوكرانيا وغيرها من الدول أكبر دليل على حاجة هذا العالم لصوت أخر معيدا توازنا طبيعيا للعلاقات الدولية في عالم تسوده تجاذبات متنافرة وصراعات طاحنة إن كان هذا التوازن ممكنا.