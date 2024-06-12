يونيسف: 3 آلاف طفل في غزة مهددون بالموت بسبب سوء التغذية والهجوم "الإسرائيلي"

وطن: ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مساء أمس الثلاثاء أن حوالي 3 آلاف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية، نتيجة الهجوم "الإسرائيلي" على مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت "يونيسف" إلى أنه رغم تحسن طفيف في توزيع المساعدات الغذائية في شمال القطاع، إلا أن وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب قد انخفض بشكل كبير، مما يزيد من تعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية.

وأوضحت المنظمة أن العنف المتصاعد والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات إلى خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الصور المروعة من غزة تظهر أطفالاً يموتون بسبب نقص الغذاء وتدمير الخدمات الطبية.

وحذرت المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب الجفاف والأمراض، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، وشددت على ضرورة تحسين الظروف الإنسانية ووقف إطلاق النار.