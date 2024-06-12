الدفاع المدني: خدماتنا قد تتوقف بأي لحظة ونطالب بإدخال المعدات والوقود

وطن: قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، مساء الثلاثاء، إن هناك عجزا واضحا في الخدمات المقدمة للمواطنين مع إمكانية توقفها بأي لحظة خصوصا بمحافظتي غزة والشمال لعدم توفر مقومات العمل من معدات ووقود.

وأشار بصل، إلى حاجة الدفاع المدني لقرابة 300 لتر وقود يوميا للاستمرار بتأدية مهامه.

وأكد أن الكثير من المناشدات تصل من عوائل المفقودين تحت الأنقاض لاستخراج أبنائهم، مبينا أن الدفاع المدني لا يملك المعدات الثقيلة اللازمة للبدء بعمليات الانتشال.

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بتوفير 10 حفارات وجرافات بشكل عاجل مع الوقود الخاص بهن للبدء بانتشال بانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض خاصة في محافظتي غزة والشمال.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.