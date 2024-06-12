إصابة شاب إثر اعتداء الاحتلال عليه بالضرب شرق طولكرم

وطن: أصيب الليلة، شاب بجروح، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع اصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب أثناء مروره عبر الحاجز، دون معرفة هويته.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، من المحور الغربي للمدينة، وجابت أحياءها وتحديدا حي الأقصى والشارع الشرقي، وشارع المسجد القديم، وسط اطلاقها القنابل الصوتية والأعيرة النارية دون ان يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.