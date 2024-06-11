اشتباكاتٍ ضارية في رفح والمقاومة تدك قوات الاحتلال في "نتساريم"

وطن: تواصل المقاومة خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، حيث تركزت المعارك في محاور القتال في رفح جنوبي القطاع، وفي "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 249.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، في محاور التقدم في مدينة رفح.

كذلك أكدت السرايا استهدافها موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، شرق المنطقة الوسطي في قطاع غزة، برشقة صاروخية.

وتبنّت السرايا قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب تل الهوا في مدينة غزة، ووثّقت ضمن مقاطع مصوّرة استهدافها حشود الاحتلال، بالإشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في المحور نفسه.

كتائب شهداء الأقصى أعلنت، بدورها، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة المناسبة في محاور التقدم في مخيم الشابورة بمدينة رفح، حيث استهدفت أيضاً حشود الاحتلال بقذائف "الهاون".

ونشرت مشاهد من استهدافها قوات الاحتلال المتمركزة في محور"نتساريم" برشقة صاروخية "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد توثق العملية المشتركة مع سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، وخلالها جرى استهداف محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

وفي علمية منفردة، استهدفت كتائب المجاهدين حشوداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعدد من الصواريخ من نوع "107".

وأعلنت كتائب المقاومة الوطينة - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تفجيرها عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية عند مفترق أبو الصابر بمخيم الشابورة، وأصابتها إصابة مباشرة.

وأكدت قوات الشهيد عمر القاسم أن عمليتها أدت إلى إلى تدمير جزء من ناقلة جند الاحتلال وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها.

ورداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنّ وحدتها المدفعية دكّت قوات الاحتلال المتموضعة شرقي رفح، و في منطقة "تل زعرب" برفح، وذلك بقذائف "الهاون" الثقيل من عيار 120 ملم.

وبينما تنفذ المقاومة عملياتها، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 4 جنود من جيش الاحتلال قتلوا في المبنى المفخخ مسبقاً الذي فجّرته كتائب القسّام أمس بقوّة إسرائيلية في مخيم الشابورة.

وأضاف إعلام الاحتلال تحديثاً أفاد بأنّه فضلاً عن الجنود القتلى، أصيب 18 آخرون وعلق جنديان بين الأنقاض، إضافة إلى إطلاق قذائف "هاون"في اتجاه قوات الإنقاذ.