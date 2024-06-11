"يوم كثيف جداً من النيران".. حزب الله يواصل عملياته ضد مواقع الاحتلال ومستوطناته

وطن: وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بـ"يوم كثيف جداً من القتال في الشمال"، مع عشرات الصواريخ والنيران المضادة للدروع والمسيّرات المفخّخة، متحدثةً عن كونها تشكّل "وجع رأسٍ كبيراً جداً" لمنظومة الكشف والاعتراض التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

جاء ذلك في إثر مواصلة المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية.

وفي أحدث عملياتها، استهدف مقاتلو ‏المقاومة الإسلامية، يوم الثلاثاء، مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة "مسكاف عام" بالأسلحة ‏المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.‏

واستهدفو أيضاً موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققين إصابة مباشرة.‏

ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهدافها الحامية العسكرية الإسرائيلية في موقع بركة ريشا التابع لـجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ومساء الثلاثاء، قصف ‏مقاتلو المقاومة الإسلامية مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

كما نشرت المقاومة الإسلامية أيضاً مشاهد من عملية استهدافها موقع الرمثا التابع لـجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

المقاومة الإسلامية نشرت مشاهد عن عملية استهدافها التجهيزات التجسسيّة في موقع الرادار التابع لـجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ورداً على الاعتداء الأخير على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف ‏مقاتلو المقاومة الإسلامية مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

ولاحقاً، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها مكان ‏تموضع واستقرار جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا، مساء الثلاثاء، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، موقعين إياهم بين ‏قتيل وجريح.‏

وصباح اليوم الثلاثاء، استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة" بالأسلحة المناسبة وأصابته بشكلٍ مباشر.

وأعلنت المقاومة استهداف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان "210" في ثكنة "يردن" بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداء الاحتلال الذي طال منطقة حوش السيد علي الحدودية بين البقاع الشمالي في لبنان، وريف القصير في سوريا.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تقديرات في الجيش الإسرائيلي بأنّ قدرات حزب الله، كما يظهر في الأشهر الـ8 الماضية، وخاصةً في الشهر الماضي، "قد تسمح له بضرب تشكيل الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو".

كما ذكرت أنّ الساعات الـ24 الماضية "كانت قوية في الشمال، بشكل خاص مع إطلاق حزب الله عدداً كبيراً من المسيّرات والصواريخ المضادة للدروع".

المصدر: "الميادين"