طوفان الأقصى" في اليوم الـ250.. الاحتلال يواصل غاراته على القطاع والفصائل ترد على مقترح وقف إطلاق النار

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ250، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37164، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 84832 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

سياسيا، قالت مصادر إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، سلما ردا على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت المصادر أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار، تضمنت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ250:

1:13|مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خانيونس.

1:10|قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند عند مفترق أبو الصابر بمخيم الشابورة في رفح وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها.

1:09|"واللا" العبري: مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: تلقّينا ردّ حماس؛ انها غيرت الاقتراح برمته، لقد رفضت المقترح الذي عرضه بايدن

1:01|مصادر لبنانية: 4 شهداء بقصف الاحتلال منزلاً في بلدة جويا جنوب لبنان.

12:55|حزب الله يعلن استشهاد القائد طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب) من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

12:28|وزارة الصحة : 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في أقل من 48 ساعة

12:14جامعة سوانزي البريطانية تقرر سحب استثماراتها من بنك يمول شركات الأسلحة التابعة للاحتلال