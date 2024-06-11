حركتا حماس والجهاد تسلمان الوسطاء ردهما على مقترح وقف إطلاق النار

وطن: أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، تسليم ردّ الفصائل، للوسيطين المصريّ والقطريّ، بشأن مقترح الرئيس الأميركي بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الحركتان، في بيان مشترك لهما، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وأشار البيان إلى، أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وفي الإطار، ذكر مصدر لقناة الجزيرة، أن التعديلات شملت وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح، ومحور فيلادلفيا.

وفي التفاصيل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن رد الحركة هو تأكيد التزامها بما التزمنا به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.

وأضاف حمدان "قدمنا بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، أعتقد أن الإدارة الأميركية تحاول إعطاء فرصة للإسرائيلي وهي منسجمة معه والخلاف تكتيكي فقط".

وبين أن، القرار الأممي فيه ثغرات والأصل فيه تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار ولفت إلى، أن حماس رحبت بالقرار الأممي لأنه يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين، وأكد حمدان، أن الحديث عن اليوم التالي هو "وهم صنعه الإسرائيلي وبالنسبة لنا هو فلسطيني بامتياز"، و"إسرائيل" لا يمكن أن نثق بها وهي لا تخضع إلا عندما تشعر بأنها غير قادرة على تحقيق النصر.