بالطيران المسيّر.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، توجيهها ضربة، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي" في ميناء حيفا المحتل، شمالي فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء"، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة العراقية، اليوم الثلاثاء، مشاهد عن عمليةٍ نُفّذت، أمس، عبر استخدام طائراتٍ مُسيّرة، واستهدفت هدفاً حيوياً في "إيلات" (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال.

وضمن سياسة التعتيم عن حجم خسائره، لم يسمح الاحتلال بنشر معلومات بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في العراق، ليُقرّ بعد 3 أشهر، من تنفيذ المقاومة الإسلامية في العراق لإحدى العمليات، بنجاحها.

وقال المراسل العسكري في موقع "والاه" العبري، أمير بو خبوط، إنّ التفاصيل التي سُمح بنشرها، هي أنّ المسيّرة، التي انطلقت من العراق نهاية آذار/مارس 2024، ضربت القاعدة البحرية في "إيلات"، وسقطت قرب مدمرة من طراز "ساعر 6".