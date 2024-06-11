محدث| شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

وطن: استشهد شاب وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما بجروح حرجة، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، ومحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا لعائلة عابد، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها شاب وأصيب آخران، أحدهما وصفت جروحه بالخطيرة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شهيدا، وتعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر وصول شهيد وإصابة إلى المستشفى، في حين وصلت إصابة أخرى في الرأس إلى مستشفى ابن سينا، ووصفت بالحرجة.

وأشار بكر إلى أن الشهيد هو أحمد محمد سمودي من بلدة اليامون غرب جنين، وهو شقيق الشهيد الطفل محمود سمودي الذي ارتقى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها حينها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته بقذيفتي "إنيرجا"، وطالبت عبر مكبرات الصوت شابا بتسليم نفسه، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

وأظهر مقطع فيديو إعدام قوات الاحتلال للشاب سمودي وهو مصاب وملقى على الأرض يستنجد لإسعافه.

يتبع...