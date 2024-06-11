"أسبوع القدس" : انعاش للحركة التجارية في أسواق البلدة القديمة

وطن: كثفت مسيرة قوافل الاقصى لاعمار المسجد الاقصى من شد الرحال خلال "اسبوع القدس" الذي تنظمه جمعية الاقصى وانطلق يوم السبت الماضي لإنعاش الحركة التجارية بالبلدة القديمة في القدس.

وقال مدير الجمعية أ.يزيد جابر "انه في اليوم الاول من أسبوع التسوق في القدس شد الرحال ما يقارب 85 حافلة من أهلنا في الداخل الفلسطيني الى مدينة القدس حتى ننعش الاقتصاد والحركة التجارية في أسواق البلدة القديمة."

ووجهت لجنة تجار القدس دعوة للمقدسيين للمشاركة في فعاليات أسبوع القدس، وقالت "خلال اسبوع ستضيء ازقة البلدة القديمة بالقدس معلنة انطلاق فعاليات أسبوع القدس وهي فعالية روحانية وثقافية تجمعنا على حب هذه المدينة المباركة."

واضافت " بادر معنا في هذه الايام المباركة لزيارة الاقصى المبارك وانقل حبك وتعلقك بهذا الركن العظيم من أركان تاريخنا وثقافتنا الاسلامية."

وتابعت اللجنة انها وجمعية الأقصى، وبالتعاون مع كافة المشاركين والداعمين، يقدمون فعاليات أسبوع القدس بهدف تعزيز الوعي والترابط الروحي مع القضية الفلسطينية، وتشجيع التكافل الاجتماعي والثقافي.

وقالت لنكن جزءا من هذا الاسبوع المبارك لنعمق ودنا بالقدس وتراثها وندعم سكانها وتجارها في هذه المرحلة الحيوية.

ودعت اللجنة للتسوق للعيد من البلدة القديمة، دعمًا لتجارها وحرفييها، في خطوة قوية نحو تمكين الاقتصاد المحلي والمساهمة في رواجه.

ومن المتوقّع أن تشارك خلال اسبوع القدس أكثر من 150 حافلة وآلاف السيارات الفردية التي تقلّ العائلات، من مختلف المناطق من النقب والمركز والجليل، ويشمل الأسبوع أكثر من 50 جولة إرشادية في الأقصى المبارك والبلدة القديمة والتعرّف على أسواقها، وفعاليات ثقافية بالتعاون مع مكتبة الأقصى، وحلقات علم على مصاطب الأقصى المبارك، والعديد من المسابقات والأسئلة الدينية حول القدس والأقصى وتوزيع جوائز على المشاركين.

وسيقام يوم الخميس 13/6 إفطار جماعي شعبي مقدسي لروّاد قوافل الأقصى وجمهور المصلين الصائمين، كما سيختتم الأسبوع في يوم عرفة أيضًا بإفطار شعبي مقدسي للصائمين.