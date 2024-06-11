صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي يعلنان بدء الإنتاج التجاري في مصنع الرابية للأعلاف

وطن: على مساحة 17 دونماً في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، بدأ مصنع الرابية للأعلاف بالإنتاج التجاري بواقع 20 طناً من الأعلاف في الساعة، حيث سيساهم موقع المصنع الاستراتيجي في تسهيل وتقليل تكاليف نقل منتجات الأعلاف إلى التجار والمزارعين، وبالتالي خفض الأسعار، وذلك باعتبار أن حوالي 45% من مجمل احتياجات السوق من الأعلاف تتركّز في المحافظات الجنوبية في الضفة الغربية.

وأنشئ مصنع الرابية بالشراكة ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة باديكو القابضة من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، بهدف المساهمة في سد الفجوة في الاحتياجات الكبيرة للأعلاف في الضفة الغربية، حيث إنها ثاني أكبر سلعة حجماً من حيث الاستيراد بعد الكهرباء، بواقع 530 مليون دولار سنوياً.





ومن منطلق تركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، أخذ الصندوق مع شركائه شركة باديكو القابضه من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي زمام المبادرة والاستثمار في إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، ليشجّع بذلك القطاع الخاص الفلسطيني على الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء مشاريع مشابهة، بعد النجاح الذي حققه الرابية في إنتاج منتجات الأعلاف بجودة عالية وأسعار منافسة، تلبية للطلب المتزايد على هذه السلعة.



إعلان عن بدء الإنتاج التجاري

اختار صندوق الاستثمار وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي الإعلان عن بدء الإنتاج التجاري في المصنع من خلال تنظيم جولة تعريفية بالمصنع ظهر اليوم، شارك فيها عطوفة محافظ الخليل، ومعالي وزير الصناعة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والغرفة التجارية، والاتحادات، والتجار.



وأعرب عطوفة محافظ محافظة الخليل السيد خالد دودين عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "نفخر بوجود هذا الإنجاز على أرض بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، وهو ثمرة التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، بهدف تنفيذ مصنع الرابية، والذي سيساهم في تفعيل اقتصاد المنطقة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة".



في حين أشار معالي السيد عرفات عصفور، وزير الصناعة إلى "ضرورة تشجيع المشاريع الصناعية في الوطن، ويشكل الرابية أحد هذه المشاريع التي نعتز بها، وهو مشروع يساهم في تطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، وخلق فرص العمل، ويرفد، ويشترك في تطوير قطاعات أخرى كالزراعة والثروة الحيوانية والتجارة وغيرها".

القطاع الصناعي على رأس أولويات الصندوق

يؤمن الصندوق أن القطاع الصناعي يلعب دوراً كبيراً في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة المنتجات المحلية والمساهمة في خفض الواردات، كما أنه يشكّل رافعة للتنمية الاقتصادية ويؤثر بشكل مباشر في العديد من القطاعات الأخرى. ولهذه الأسباب، أقر الصندوق في بداية العام 2020 الدخول في شراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وذلك بهدف إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، تعزيزاً لقطاع التصنيع الزراعي، آخذاً بعين الاعتبار الطلب المتزايد على الأعلاف في الضفة الغربية، والذي وصل إلى حوالي 800 ألف طن سنوياً.





وإلى جانب الرابية، ينفّذ الصندوق مجموعة من المشاريع في قطاع الصناعة، كمصنع الإسمنت بالشراكة ما بين شركة سند ومجموعة عيسى خوري لصناعات التعدين والإنشاء، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 85 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية ستبلغ 1.13 مليون طن سنوياً، وقد وصلت أعمال تطوير المشروع إلى مراحل متقدمة، وتم تركيب معظم المعدات والآلات.

شركة فلسطين للاستثمار الصناعي – تعزيز القاعدة الصناعية من خلال الاستثمار

تأسست شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC) في عام 1995 لتكون الذراع الاستثماري لباديكو القابضة في القطاعين الصناعي والزراعي. وتستثمر في المشروعات الصناعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتنمية وتشجيع وتطوير الصناعات المحلية فنياً وإدارياً. وتتمحور رؤية ورسالة الشركة حول الاستثمار في فلسطين وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها الاستثمار في تطوير المشاريع الصناعية والزراعية القائمة في فلسطين، وتعزيز القاعدة الصناعية من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة لم يتم الاستثمار بها سابقاً في فلسطين، وتعظيم حقوق مساهمي الشركة والشركات التابعة والحليفة، وخلق منتج منافس وطني فلسطيني قوي قادر على منافسة البضائع والمنتجات الاسرائيلية والمستوردة.

الرابية... نحو تعزيز المنتجات الوطنية

من بين الفوائد الاقتصادية التي يقدمها الرابية هو تسليط الضوء على المنتجات الوطنية، وتعزيزها في السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة. وفي جولة في المصنع لمتابعة الإنتاج، أكد السيد إياد جودة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار: "يساهم الرابية في في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال تشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع جديدة، إلى جانب توفير منتجات محلية من الأعلاف، بجودة عالية، وأسعار منافسة".

وقال جودة "إن هذا الإنجاز الوطني الذي نشهده اليوم والمتمثّل ببدء الإنتاج التجاري في مصنع الرابية، خير مثال على استراتيجية الصندوق في الاستثمار المؤثّر، من ناحية المشاريع الوطنية، التي توفّر السلع الاستراتيجية، بنوعية وجودة تنافسيّة تشكل بديلاً للمستورد، وتقوم بخلق فرص العمل، جنباً إلى جنب مع تحقيق العائد على الاستثمار".



في سبيل إمداد السوق المحلية بمنتجات الأعلاف بشكل دوري ومستدام، شمل مصنع الرابية 6 صوامع لتخزين الحبوب، والتي تعتبر طاقة تخزينية كبيرة بواقع 20 ألف طن من الحبوب، حيث آثر الشركاء في مصع الرابية تحمل المخاطر في هذه الخطوة في سبيل تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأعلاف.

بدوره أكّد السيد عبد الحكيم الفقها، رئيس مجلس إدارة شركة الرابية، والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي على أن المصنع يشكل إنجازاً كبيراً يعكس حقيقة أن القطاع الخاص في فلسطين يستطيع العمل رغم التحديات. وأضاف "نحن مؤمنون بأن مثل هذه المشاريع تشكل روافد مهمة للاقتصاد الوطني خاصّة على مستوى توفير سلع ومنتجات وطنية قادرة على المنافسة نوعاً وبأسعار تفضيلية، مما يساهم في رفع مستوى قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يتناغم مع أهداف ورؤية شركة فلسطين للاستثمار الصناعي".



خطوط إنتاج حديثة

بدأ الرابية إنتاجه من الأعلاف بواقع 20 طناً في الساعة، مجهّزاً بخطوط إنتاج بتكتونولوجيا متقدمة تعمل وفقاً لأفضل المعايير، وقد تم تصميمه ليتيح مضاعفة هذه الطاقة الى 40 طناً في الساعة في مراحل لاحقة، وبدأ الرابية بالفعل بالتعاون مع العديد من التجار والمزارعين المحليين بهدف تزويدهم بالكميات المناسبة.

وأثناء مراحل الإنشاء، شاركت 20 شركة فلسطينية في تنفيذ المصنع، ووفّر الرابية أكثر من 27,800 يوم عمل، بالإضافة إلى مساهمته في في تطوير المنطقة المحيطة بالمصنع، لتعزيز الاقتصاد المحلي للمنطقة، ودفع العجلة الاقتصادية فيها.

الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي

يشكل الرابية إنجازاً إضافياً في طريق الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يساهم في تقليل الواردات من الأعلاف، والاعتماد قدر الإمكان على المنتجات المحلية. حيث سيبدأ حجم الأعلاف المستوردة بالانخفاض، علماً أن الضفة الغربية تستورد حوالي 69% من احتياجاتها من هذه السلعة، وسيبدأ حجم الإنتاج بالارتفاع حيث يبلغ الإنتاج المحلي من الأعلاف حالياً حوالي 31%.