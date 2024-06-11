بعد تصويت الكنيست على قانون التجنيد للحريديم .. عائلات جنود الاحتلال يطالبون أبناءهم بوقف القتال في غزة فورًا

وطن: طالبت عائلات مئات الجنود في جيش الاحتلال، أبناءهم بإلقاء السلاح "فورًا" والعودة إلى منازلهم.

جاء ذلك في رسالة وجهتها عائلات مئات الجنود لوزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، انتقدوا فيها تصويت الكنيست الليلة الماضية لصالح مشروع قانون يمنع تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم".

واعتبرت العائلات إقرار الكنيست على ذلك بمثابة تساهل مع اليهود المتدينين بشأن الخدمة في الجيش، وفق صحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة: "خاطبت مئات من عائلات الجنود غالانت وهاليفي في رسالة مفتوحة، انتقدوا فيها قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي المتدينين من الخدمة في الجيش".

وأضافت: "كتبوا (العائلات) أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزة".

واقتبست الصحيفة من الرسالة قول العائلات: "نبلغ أبناءنا الجنود أنه يجب عليهم وقف القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور".

والليلة، صوّت الكنيست، بأغلبية لصالح مقترح قانون تم طرحه سابقاً وقدّمه من جديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يرمي إلى منع تجنيد "الحريديم" في الجيش، رغم المعارضة الواسعة للمقترح.