"كهرباء القدس" أعادت التيار الكهربائي في أريحا والأغوار خلال وقتٍ قصير

وطن: أكدت شركة كهرباء محافظة القدس بأن طواقمها العاملة في الميدان تمكنت من إعادة التيار الكهرباء في محافظة أريحا والأغوار بشكلٍ سريع وفي وقتٍ قصير.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: " مرة أُخرى نجحت الشركة في إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة بالقطع المجدول في محافظة أريحا والأغوار ، وذلك استجابةً لطلبات مشتركينا ومتابعينا في المحافظة ورسائلهم، واهتماماً بكم في ظل الأجواء الحارة خاصةً في أريحا والأغوار ومناخها الاستثنائي صيفاً، تحركت فرقنا الفنية والهندسية منذ ساعات الفجر الأولى لتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية".

وأضافت الشركة أنه بفضل جهود طواقمها العاملة في الميدان تمت إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة 11:15 قبل ظهر اليوم لجميع المناطق المتأثرة بالقطع في زمن قياسي، حيث تم مضاعفة أعداد العاملين الفنيين، رغم الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، حيث نجحت الفرق الفنية في إعادة التيار الكهربائي لجميع المشتركين قبل 5 ساعات من الموعد المحدد والمعلن مسبقاً.

وجددت الشركة الإلتزام ببناء شبكة كهربائية قوية وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في كافة مناطق الإمتياز، مؤكدة بأنها تتابع كافة التعليقات والتساؤلات والانتقادات التي يقدمها مشتركو الشركة وتهتم بها