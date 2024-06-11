حماس تعلن قبولها بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وطن: أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قبولها لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، وأبدت استعدادها للتفاوض بشأن التفاصيل.

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، إن "حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".

وأكد أبو زهري لوكالة "رويترز" أن الحركة تعتبر أن "الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد اعتبر بيان حماس المؤيد لقرار مجلس الأمن بادرة تبعث على الأمل، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "أعاد تأكيد التزامه" بمقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس، وأضاف أن ترحيب حماس بالقرار إشارة تبعث على "الأمل".

وقال بلينكن: "إنها علامة تبعث على الأمل، مثلما كان البيان الذي صدر بعد أن قدم الرئيس (جو) بايدن مقترحه قبل عشرة أيام باعثا للأمل"، وأضاف "ننتظر الرد من حماس".