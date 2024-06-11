وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وطن: دان وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، هجمات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، وأعلنوا دعمهم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماعهم في مدينة نيجني نوفغورود في روسيا، مساء الاثنين، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أنّ الصراعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم "تبعث على القلق"، مؤكداً ضرورة الالتزام بالحل السلمي للنزاعات من خلال الدبلوماسية والحوار والتشاور والتنسيق والتعاون.

كما أكد دعم كافة الجهود التي تساعد على الحل السلمي للأزمات، مشدداً على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة".

وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء "تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق للعنف في غزة، والذي تسبّب في سقوط ضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية".

وفي السياق، دعا الوزراء إلى التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 2720، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بطريقة آمنة ودون عوائق.

كما لفت البيان إلى القلق العميق بشأن هجمات جيش الاحتلال المتزايدة على رفح، مشيراً إلى أنّ الوزراء "أدانوا العملية العسكرية للاحتلال في رفح وتبعاتها التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وجددوا رفضهم لأي محاولة لتهجيرهم أو نقلهم إلى مكان آخر، وحذّروا من امتداد آثار التوترات المتزايدة إلى بقية منطقة الشرق الأوسط".

وتم التشديد على "دعم عضوية فلسطين التامة في الأمم المتحدة، والالتزام برؤية حل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يُذكر أنّ "بريكس" تكتل تأسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.​​​​​​​



المصدر: الميادين