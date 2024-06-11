الجامعة العربية الأمريكية تكرم الباحثين المميزين نشروا أبحاثهم في مجلات ومؤتمرات مصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس لعام 2023

وطن: نظمت عمادة البحث العلمي في الجامعة العربية الأمريكية لقاء لتكريم الباحثين من الهيئة الأكاديمية في الجامعة، الذين نشروا أبحاثهم في مجلات ومؤتمرات مصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس من العام 2023، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، ويأتي الحفل بمناسبة فوز مجلة الجامعة العربية الأمريكية كأفضل مجلة عربية.

بحضور، رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، ورئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد عوض، والباحثين المتميزين، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

انطلقت الفعاليات بكلمة ترحيبية من عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد عوض، رحب فيها بالحضور وقال، "نجتمع اليوم لتكريم الباحثين في جامعة عزيزة على قلب كل فلسطيني، جامعة إسمها ارتبط بالإنجازات والتميز، جامعة ستبقى الأمل في مستقبل أفضل لطلبتنا وباحثينا"، مشيرا إلى أن هذا التكريم من الجامعة تأكيدا لدورها البارز في المساهمة في اثراء البحث العلمي ودفع مسيرته وتقدمه، واعترافا منها بالإنجازات الفكرية المتميزة التي تخدم التقدم العلمي والسمو بالجامعة، وتساعد على النهوض بالجهود المبذولة لرفع المستوى البحثي وتقديرا للنخبة من الباحثين ذوي النبوغ والعطاء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتشجيعهم على مواصلة المزيد من البحث.

وأوضح، أن عمادة البحث العلمي سعت إلى وضع السياسات التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي نحو الإبداع والتميز في مجالاته المتعددة، مشيرا إلى أن العمادة وجهت البوصلة نحو نشر الأبحاث العلمية في المجلات والمؤتمرات العالمية المرموقة ذات التصنيف العالي مثل كلارفيت وسكوبس.

وأظهر الأستاذ الدكتور عوض مقارنة بالأبحاث التي نشرت في المجلات والمؤتمرات المصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس منذ عام 2019 ولغاية العام الماضي 2023، مشيرا إلى أن هناك تطور كمي ونوعي في الأبحاث، حتى وصل العدد في عام 2023 الى 250، متمنيا زيادة الأبحاث حتى نهاية العام، مقارنة بعام 2019 نشر 82 بحثا وفي عام 2023 نشر 250 بحثا، مؤكدا على بذل الجهود من أجل الوصول إلى عدد 300 بحث نهاية هذا العام.

وبخصوص مجلة الجامعة العربية الأمريكية قال الأستاذ الدكتور محمد عوض، "لقد أخذنا على عاتقنا تطوير المجلة برمجيا وإجرائيا للتوافق مع معايير أفضل المجلات العالمية، وهي من أعلى المجلات تصنيفا بمعامل تأثير عربي 3.72، وتم تصنيفها كأفضل مجلة تنشر باللغة العربية في العام 2024 حيث فازت بجائزة أفضل مجلة عربية خلال مؤتمر معامل التأثير العربي"، وأضاف قائلا، "نحن نسعى وبكل جد لبث روح التنافس بين الباحثين في الجامعة وتشجيعهم لإنجاز أبحاث متميزة في مختلف التخصصات والاسهام في تعزيز ثقافة البحث العلمي وترسيخ الاهتمام به".

وجه الشكر إلى إدارة الجامعة العربية الأمريكية على رؤيتها التطويرية وتعهدها بالدعم المادي والمعنوي للبحث العلمي، وبارك للباحثين انجازاتهم، مشيرا إلى أن عدد من الباحثين في الجامعة كانوا متميزين في نشر الأبحاث العلمية، مثل الأستاذ الدكتور عاطف قصراوي الذي نشر ما يقارب 30 بحثا والأستاذ الدكتور أحمد العايدي والذي نشر 20 بحثا في مجلات مرموقة خلال عام 2023.

من جهته، عبر الدكتور براء عصفور رئيس الجامعة العربية الأمريكية عن فخره وشكره على الثقة التي أولاها إياه مجلس إدارة الجامعة بتعيينه قائما بأعمال رئيس الجامعة، مؤكدا على بذله كل الجهود للمضي قدما بهذه الجامعة نحو التقدم والتطور والازدهار، مثمنا دور الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري على كل ما بذله في سبيل رفعة الجامعة ونهضتها وتطورها في جميع المواقع التي شغلها آخرها رئاسة الجامعة العربية الأمريكية بكل حكمة وتفاني وإخلاص.

وقال، "رغم الألم الذي يعتصر القلوب على ما تعيشه بلادنا إلا أننا مصممون على البقاء على أرضنا وإعمارها وبناء مؤسساتها ومصممون على الاستمرار في المسيرة الأكاديمية والعلمية وعلى تطوير البحث العلمي ودعم الباحثين من هذه الجامعة الذين تميزوا على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي بنشر الأبحاث في أرقى المجلات العالمية، الأمر الذي عزز مكانة الجامعة بين الجامعات الفلسطينية وسارت بخطى راسخة نحو تطوير البحث العلمي والمعرفة، وفتح آفاق جديدة تقود إلى التطور والإبداع".

وأوضح إلى أن الجامعة وفي أقل من 24 عاما، استطاعت بجهود إداراتها المتعاقبة والطواقم الأكاديمية والإدارية، أن تجعل من الجامعة فخرا للجامعات العربية وخير ممثل لفلسطين في المحافل الدولية، لما قدمته من تميز في استحداث البرامج الحديثة والنادرة والنوعية بمستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا التي فاقت جميع التوقعات، ونرى أبناءنا الخريجين في أعلى المناصب وأعرق المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت أن تتبنى أحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية العالمية، وأصبحت مرجعا في أساليب التعليم التي تماشت مع التطور التكنولوجي وتعزيز القواعد في التحول الرقمي في الوطن.

واعتبر الدكتور عصفور فوز مجلة الجامعة العربية الأمريكية بجائزة أفضل مجلة عربية للعام 2024 تتويجا لإنجازات الجامعة في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدا أن الطريق مازال طويلا لرفع مكانة الجامعة في كل الأطر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وختم كلمته بدعوة للباحثين المميزين بالاستمرار في بذل الجهود لتعزيز الإنتاج البحثي بإسم الجامعة موجها الشكر إلى مجلس إدارة الجامعة على دعمهم المتواصل لمسيرة تطور البحث العلمي وللكادر الأكاديمي والإداري في الجامعة وعميد البحث العلمي وكل من ساهم في توفير أسباب النجاح.

من جهته، بارك الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيس الجامعة السابق الباحثين المميزين مؤكدا أن البحث العلمي هو عمود العملية التعليمية، وعليه من الضروري المواصلة في دعمه ودعم الباحثين، داعيا الباحثين إلى بذل المزيد من الجهد في الأعوام القادمة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الباحثين المميزين على النحو التالي:

أعضاء هيئة مجلة الجامعة العربية الامريكية، والفئة الأولى من الباحثين المميزين الذي نشروا او وساهموا بنشر أربعة أبحاث وأكثر في المجلات والمؤتمرات المصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس، والفئة الثانية من الباحثين الذين نشروا وساهموا بنشر بحثين أو ثلاثة أبحاث في المجلات والمؤتمرات المصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس، والفئة الثالثة من الباحثين الذين نشروا وساهموا ننشر بحث واحد في المجلات والمؤتمرات المصنفة ضمن قواعد بيانات كلارفيت وسكوبس