إصابتان في اعتداء للمستوطنين شمال غرب نابلس

وطن: أصيب مواطنان، ظهر اليوم الثلاثاء، بغاز الفلفل الحار، بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالقرب من منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين في العشرين من عمريهما بغاز الفلفل الحار، بعد أن اعتدى عليهما مستوطنون بالقرب من منطقة المسعودية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهما من سكان قرية برقة.

يُذكر أن 15 عائلة تقطن في منطقة المسعودية، وتعاني باستمرار جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، الهادفة إلى حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح الاستيطان.

والمسعودية منطقة أثرية تضم آثارا لسكة حديد الحجاز التي أنشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين.