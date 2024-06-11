رئيس الجامعة العربية الأمريكية يزور محافظ جنين لتعزيز سبل التعاون

وطن: زار رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور والوفد المرافق له، محافظ جنين الأستاذ كمال أبو الرب، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وضم الوفد المرافق كلا من، نائب رئيس الجامعة حرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، وعميد شؤون الطلبة الدكتور فادي جمعة.

وقدم المحافظ ابو الرب التهاني للدكتور براء عصفور لاستلامه رئاسة الجامعة، مشيدا بالمستوى الأكاديمي الذي حققته الجامعة على مستوى الوطن، وأصبحت رافعة علمية وثقافية لها بصمة واضحة في بناء الأجيال، مشيرا إلى أن الجامعة تشكل دعامة قوية لنهضة محافظة جنين في كافة المجالات، مثمنا دور رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور على عمله المتواصل ودعمه الدائم لتطوير الجامعة.



وأضاف، أن الجامعة العربية الأمريكية تنفرد بالتواصل ما بين أبناء الشعب الفلسطيني من كافة المدن داخل أراضي ال ٤٨ وخارجها وداخل الوطن، بالإضافة إلى انفرادها بتخصصات علمية متطورة، مؤكدا على بذل كافة الجهود لدعم مسيرة الجامعة لما تشكله من أهمية علمية وتنموية في محافظة جنين.



من جهته أكد رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور أن الجامعة جزء من هذا الوطن ونعتز بالانتماء له من أجل النهوض به من خلال الشراكة مع كافة المؤسسات وعلى رأسها محافظة جنين، موجها الشكر إلى عطوفة محافظ جنين على ما بذله والأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والاستقرار في محيط الجامعة من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية، وتحديدا افتتاح مركز شرطة الجامعة والذي عمل على توفير بيئة آمنة لدى الطلبة، والعمل على تعزيز الطمأنينة لهم ولذويهم، وتحديدا أهلنا في أراضي الـ48.



وأوضح إلى أن الجامعة استطاعت بجهود إداراتها المتعاقبة والطواقم الأكاديمية والإدارية، أن تجعل من الجامعة فخرا للجامعات العربية وخير ممثل لفلسطين في المحافل الدولية، لما قدمته من تميز في استحداث البرامج الحديثة والنادرة والنوعية بمستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا التي فاقت جميع التوقعات، مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت أن تتبنى أحدث أساليب التكنولوجيا التعليمية العالمية، وأصبحت مرجعا في أساليب التعليم التي تماشت مع التطور التكنولوجي وتعزيز القواعد في التحول الرقمي في الوطن.