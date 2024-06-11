د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: أزمة نقص المياه...وموضوع إدارتها!

مع قرار شركة الجانب الاسرائيلي خفض كمية المياه التي يتم إيصالها أو بيعها الى محافظتي بيت لحم والخليل بحوالي الـ 35% من الكمية الحالية، وتخفيض كمية المياه الى محافظة رام االله بحوالي الـ 50%، ومع العلم ان كمية المياه الحالية سواء في هذه المحافظات أو في مجمل الاراضي الفلسطينية هي كميات محدودة اصلا ولا تلبي الاحتياجات الاساسية للبشر، فأننا نحتاج الى ادارة فعالة للمتوفر من المياه عندنا والاهم ترشيد الاستخدام بشكل عقلاني مستدام.

مع العلم ان معدل الحد الادنى من المياه المتعارف عليه عالميا للفرد وهو ال 100 لتر في اليوم، بينما تتراوح هذه الكمية للمواطن بحوالي 80 لتر في الضفة بينما تقل عن الـ 5 لترات هذه الأيام للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، هذه إذا توفرت بالجودة المطلوبة، بينما تتراوح هذه الكمية بيت ال 300-500 للمستوطن في الأراضي الفلسطينية.



وفي بلادنا، نعرف ان غالبية مصادر المياه هي مصادر جوفية، حيث حسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، فأن حوالي 80% من مصادر المياه المستخدمة في بلادنا هي من مياه جوفية، وحسب البيان فإن حصة المواطن الفلسطيني من المياه هي حوالي 84 لترا في اليوم، وهي تقل عن النسبة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للفرد وهي 100 لتر في اليوم، وبان الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على حوالي 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومن ضمنها ضفة نهر الأردن الذي يعتبر مصدر المياه السطحية المتوفرة للفلسطينيين.



وتتصاعد شحة توفر المياه عالميا وعندنا في ظل تصاعد حدة آثار التغيرات المناخية في العالم، وبالأخص تأثيرها على كمية ونوعية أو جودة أو تلوث المياه، وفي الواقع الفلسطيني، يبدو هذا الوضع أكثر وضوحا وشدة، من خلال مواصلة الاحتلال سلب المياه الفلسطينية واستخدامها من خلال توسع المستوطنات وبالأخص في مجال الزراعة كما يتضح في منطقة الأغوار الفلسطينية، حيث تم فقدان القدرة على زراعة محاصيل اعتدنا عليها خلال السنوات الماضية، بسبب عدم توفر المياه أو بسبب زيادة ملوحتها.



وتأثير التغيرات المناخية في العالم، والتي تعود بالأساس الى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، أو ظاهرة البيت الزجاجي، التي تتشكل بسبب انبعاث الغازات من المصانع والمعامل والمركبات ومحطات الكهرباء، وما يصاحب ذلك من انخفاض في نسبة هطول الإمطار، والذي سوف يؤدي إلى عدم تغذية أحواض المياه الجوفية ومن ثم ارتفاع درجة ملوحتها وازدياد احتمالات التلوث، وان ارتفاع ملوحة التربة وقلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، يمكن ان يؤدي الى ازدياد التصحر ومن ثم الى نقص المحصول الزراعي، وعدم القدرة على زراعة بعض المحاصيل، التي تم الاعتياد على زراعتها.



و يحتل موضوع المياه أهمية خاصة، لأن عملية البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للآلاف من العاطلين عن العمل، تحتاج الى مياه بالكمية والجودة المطلوبتان، وتزداد هذه الأهمية بسبب شحة مصادر المياه، وتلوثها او تدهور جودتها خاصة في قطاع غزة، التي تشير تقارير محلية ودولية بأن أكثر من 95% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك ما زالت قضية المياه تعتبر احدى مواضيع مفاوضات المرحلة النهائية المجمدة منذ فترة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

حيث ان تلوث المياه في قطاع غزة مثلا ينتج عن عدم التخلص السليم من المياه العادمة، حيث تجد طريقها الى المياه الجوفية، وكذلك نتيجة الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية والاسمدة، حيث انه وبفعل مياه الامطار او الري تتسرب المواد الكيميائية ومن خلال التربة الرملية لتصل في المحصلة الى المياه الجوفية، بالإضافة الى احتمال تسرب المياه المالحة من البحر اليها، هذا بالإضافة الى التلوث الناتج عن القاء مئات الآلاف من المواد الكيميائية المتفجرة على القطاع خلال الحرب الأخيرة، حيث تترسب هذه المواد في التربة ومع الزمن ومن خلال حبيبات التربة الخفيفة في القطاع تجد طريقها الى خزانات المياه الجوفية.

وفي خضم ما وصل الية الوضع الحالي للمياه في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة وبعد الانتهاء من الحرب، فأننا بحاجة وبسرعة للبحث عن حلول جذرية ومستدامة، اي حلول طويلة المدى لمعضلة جودة وتوفر المياه، ومن ضمنها ربما يكون محطات تحلية المياه، وذلك من خلال سحب المياه من البحر، أي من البحر الأبيض المتوسط، وتحويلها أو تهيئتها للشرب، ومن ثم إعادة ما يتم فرزه او إنتاجه من املاح الى البحر الواسع، وبسبب التطور التكنولوجي لمحطات تحلية مياه البحر، فأن فعاليتها قد ازدادت، وبالتالي قلت تكاليف المياه الناتجة منها التي من المفترض ان تستخدم للاستهلاك البشري.

ويزداد موضوع إدارة المياه أهمية، في ظل تداعي ارتفاع درجات الحرارة وشحة الأمطار وبالتالي تضاؤل مصادر المياه الجوفية عندنا، وكذلك في ظل مواصلة تحكم الجانب الاسرائيلي بمصادر المياه الجوفية، وبالتالي محدودية حفر آبار جوفية جديدة، لذا فالإدارة السليمة للمياه المتوفرة من حيث الحفاظ على الكمية والجودة، تعتبر أمراً مهماً، وهذا يعني اجراء فحوصات لتحديد نوعيتها وملاءمتها وكذلك لبيان مدى جودتها، واذا كانت صالحة اي غير ملوثة للاستخدام، وإذا كانت صالحة فلأي استخدام، في الزراعة، في الصناعة، للشرب، وهذا يعني كذلك الاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل علينا مجاناً من حيث انشاء مشاريع ذات مستوى وطني، لتجميع مياه الأمطار، في خزانات او آبار كبيرة.

وموضوع ادارة المياه يعني كذلك التعاون والتنسيق بين العدد الكبير من المؤسسات والمجالس والهيئات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في مجال المياه من زوايا مختلفة، وهذا يعني كذلك الادارة والاستخدام السليم للمياه العادمة، وبالإضافة الى ذلك، فإننا نحتاج الى التوعية في ترشيد استخدام المياه، من حيث طبيعة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، بحيث يحس المواطن الفلسطيني بمدى اهمية سلعة المياه، والتي يبدو أننا لا نعرف قيمتها إلا حين نفتقدها او نحس بشحها او تدني نوعيتها، ومن الواضح ان الحاجة الى المياه الصالحة سوف تزداد مع ازدياد البشر وازدياد نشاطاتهم وفي نفس الوقت مع بقاء محدودية مصادرها وكميتها على ما هو عليه الان، ومواصلة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عليها, وتوسع الاستيطان وبالتالي استنزاف المزيد من مصادر المياه الفلسطينية.