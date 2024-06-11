الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل وتفوح

وطن: اعتقلت قوات الإحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنا من مدينة الخليل، وآخر من بلدة تفوح، فيما داهمت بلدة يطا .

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء مدينة الخليل، منها "أبو كتيله، وواد الهريه، وباب الزاويه"، واعتقلت المواطن نور الدين التميمي.

واقتحمت تلك القوات بلدة تفوح واعتقلت المواطن، اسماعيل حمدي الترك بعد مداهمة منزله في منطقة عقبة تفوح.

كما وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق واحياء في بلدة يطا، تركزت في منطقتي إعزيز والشعابين، واقتحمت وفتشت منزل المواطن زهران أبو قبيطه.