جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و3 جنود في معارك رفح

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط و3 جنود من لواء "غفعاتي" وإصابة 4 آخرين في معارك مدينة رفح أمس الإثنين.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان الضابط والجنود الثلاثة قتلوا في انفجار مبنى فخخ في حي الشابورة برفح.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الضابط القتيل في رفح هو قائد سرية في لواء جفعاتي، قتل معه 3 جنود آخرين..

ولفتت مصادر عبرية الى إصابة 11 آخرين في نفس الحدث جراء انفجار عنيف أدى إلى انهيار مبنى كبير على قوة دورية جفعاتي في حي الشابورة برفح، ووصفت حالة ضابط وأربعة جنود بالخطيرة. أما باقي الجرحى فحالتهم خفيفة إلى متوسطة.

وقالت مصادر عبرية إن من بين القتلى حفيد عضو "الكنيست" السابق موشيه فيجلين أحد قادة المستوطنين الذي يدعو للسيطرة على الأقصى وطرد الفلسطينيين.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس) يوم أمس عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة تابعة لجيش الاحتلال تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون محيط المنزل نفسه بعد وصول قوة إنقاذ إليه.