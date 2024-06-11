اضراب شامل في رام الله والبيرة حداداً على شهداء كفر نعمة

وطن: عّم اليوم الثلاثاء الاضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة تنديداً باغتيال الاحتلال أربعة شبان يوم أمس في بلدة كفر نعمة برام الله.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها حداداً على الشهداء.

ويأتي الإضراب بدعوى من القوى الوطنية والإسلامية التي دعت في بيانات لها إلى النفير والمواجهة مع الاحتلال للتعبير عن رفض الجرائم الاسرائيلية.

وأعلنت القوى الإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة، رفضاً لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى في بلدة كفر نعمة.

ودعت القوى للمشاركة في الفعالية الجماهيرية التي ستنطلق غداً الثلاثاء الساعة 11 صباحاً في ساحة مركز البيرة الثقافي رفضاً لعميلة الاغتيال ونصرةً للأسرى وغزة.

وأستشهد مساء أمس الاثنين أربعة شبان عبر إطلاق النار على مركبتهم قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأعلن عن أسماء الشهداء وهم محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، وسيم بسام أبو عادي.