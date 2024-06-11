الجبهة الشعبية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة بحاجة لضمانات واضحة

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اعتماد مجلس الأمن لمقترح القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى ضمانات لضمان تنفيذه بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان وانسحاب شامل للاحتلال من القطاع.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى وجود جمل عامة وعبارات ضبابية في نص القرار يجب توضيحها بالتفاصيل حتى لا يستغلها الاحتلال كذريعة لاستئناف العدوان تحت أي حجج.

وأضاف البيان أن الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني والمتورط في حرب الإبادة الصهيونية على القطاع يجعل من أي تحرك أمريكي مشبوهاً ويستدعي الحذر منه.

وأكدت الجبهة الشعبية على أن الموقف الفلسطيني الثابت هو الوقف الدائم للعدوان، والانسحاب الصهيوني الشامل من القطاع، وعودة جميع النازحين إلى المناطق التي هجروا منها، وإعادة الإعمار، وكسر الحصار، وإغاثة الشعب الفلسطيني دون شروط أو إملاءات من الاحتلال، وأنها لن تقبل بأي تلاعب بهذه المطالب.