عملاتٌ رقمية جديدة يجب متابعتها: اكتتاب عملة Base Dawgz يجمع 200,000$ في يومه الأول، فهل ستكون عملة الميم الكبرى التالية؟

لا تزال موجة الهوس بعملات الميم قويةً جداً، حيث حقق اكتتاب العملة الجديدة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) نجاحاً ساحقاً. فعلى الرغم من أنه انطلق بالأمس فقط، فقد شهد تدفقَ عدد ضخم من المستثمرين ليجمَعَ 200,000$.



وتعكس هذه البداية الرائعة توقعات النموّ والحماس المحيطين بإطلاق هذه العملة الفريدة.

Base Dawgz: قد تكون التالية كعملة الميم الأكثر شهرة

تستغل DAWGZ النظام التقنيّ قيد النموّ لبلوكتشين بيس (Base)، والذي يعتبر موطناً لمجتمع عملات الميم، كما أنها تزيد من قوة فكرة عملات الميم المُستوحاة من الكلاب -وهي سمةٌ مشهورةٌ بين أفضل عملات الميم- حيث أن 7 من أفضل 10 عملات ميم مستوحاةٌ من الكلاب.



وإلى جانب هويّتها المرحة، تتبنى Base Dawgz نظام المشاركة من أجل الكسب (share to earn) وتُخطط لتقديم مكافآت رهنٍ في المستقبل، ويعني هذا النهج القائمُ على استخدامات العملة أن DAWGZ لا تُعتبر عملة ميم فحسب، بل هيَ أيضاً أصلٌ مفيدٌ لمجتمعها.



ورغم أن بلوكتشين Base -الذي أنشأته كوينبيس (Coinbase)- يُعتبر جديداً إلى حدٍّ ما، فقد وصل إلى قيمةٍ سوقيةٍ تزيد على 2 مليار دولار، ويُعزى النجاح السريع الذي حققه بلوكتشين الطبقة الثانية هذا جزئياً إلى ارتباطه بثاني أكبر منصة تداول عملاتٍ رقميةٍ، بالإضافة إلى حلوله لمشاكل توسّع إيثيريوم (Ethereum)، حيث يُقدم معاملاتٍ سريعةً وآمنةً بتكلفةٍ منخفضة.



هل أنتم مستعدون لتحقيق أرباح؟ عملة DAWGZ قادمةٌ قريباً...

تعمل Base Dawgz بشكلٍ أساسيّ على بلوكتشين بيس، ولكنها مُصمّمةٌ لتمثيل روح المغامر من خلال القفز الثابت عبرَ قدرتها على العمل في عدّة شبكات بلوكتشين. حيث ستجدون العملة متاحةً على بلوكتشين إيثيريوم وسولانا (Solana) وبينانس (BNB Chain) وAvalanche. بالطبع، يزيد عمل DAWGZ على عدة شبكات بلوكتشين من جاذبيتها عن طريق تقديم مرونةٍ أكبرَ وفرص أكبرَ للمستخدمين أثناء "قفزهم الثابت" بين نظم البلوكتشين المختلفة.



ولا يزال الاكتتاب في مرحلته الأولى حالياً، حيث يُمكنكم الحصولُ على العملة الواحدة من DAWGZ بسعر مُخفض يبلغ 0.00479$، علماً بأن هذا السعر سيرتفع خلال 6 أيام، ما يعني أن وقت المشترين محدودٌ للحصول على العملة بهذا السعر المنخفض. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يُحفّز على المشاركة مبكراً فحسب، بل يعني أيضاً أن المستثمرين الأوائل يمكنهم الحصول على أعلى العوائد.



ويُمكن للمستخدمين شراء العملات باستخدام إيثيريوم (ETH) وسولانا (SOL) وعملة بينانس (BNB) وAVAX وتيثر (USDT) من خلال الواجهة السهلة على الموقع الإلكترونيّ لاكتتاب DAWGZ.



هل يمكن لعملة DAWGZ الارتفاع بنسبة 11,902% مثل عملة الميم BRETT القائمة على بلوكتشين بيس؟

شهدنا -سابقاً- الارتفاع الضخم في عملات الميم الأخرى القائمة على بيس، مثل Brett وDEGEN وعملة وسائل التواصل الاجتماعي Friend.tech. والآن، تبدو Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) مستعدةً لتكون عملة الميم الرائجة التالية على بلوكتشين الطبقة الثانية الذي أنشأته كوينبيس.



وبالرغم من أنهم ليسوا بنفس ضخامة عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا بعد، مثل WIF أو بونك (BONK) أو TRUMP أو BODEN، إلا أن المجتمعات المحيطة بعملات الميم القائمة على Base مثل BRETT وTOSHI يُحدثون ضجّةً كبيرةً في عالم الكريبتو.



وكانت DEGEN أول عملة ميم قائمةً على بيس تُحدِث ضجَّةً لافتةً للانتباه، حيث وصلت إلى قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 810 مليون دولار. ووصلت عملة BRETT الأحدث إلى أعلى قيمةٍ سوقيةٍ لها على الإطلاق عند 1.27 مليار دولار في حزيران/يونيو، ولا تزال تحافظ على قيمتها السوقية التي تتجاوز مليار دولار مع ارتفاع سعرها بنسبة 37% ليبلغ 0.113$.

ويُسلط هذا الرقم الضوء على الإمكانات الاستثنائية في السوق لعملات الميم القائمة على بيس، ويُقدم أساساً قوياً لإطلاق عملة DAWGZ.

عملة Base Dawgz تُقدم نظام المشاركة من أجل الكسب لعالم شيبا إينو (Shiba Inu)

يُعتبر نظام المشاركة من أجل الكسب أساسياً لحملة Base Dawgz التسويقية، إذ تكافئ المستخدمين بنقاطٍ على مشاركة المحتوى المرتبط بعملة DAWGZ على وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن خلال النقر على زر "الإحالة والكسب" (refer and earn) وربط محافظهم، سيتمكن المستخدمون من توليد روابط إحالةٍ والحصول على 5% من المبلغ الذي يشتريه الأشخاص الذين يُحيلونهم.

علاوةً على ذلك، سيحصل مالكو DAWGZ على نقاطٍ لقاء مشاركة أو إنشاء محتوًى، ويمكن استبدال هذه النقاط بعملات DAWGZ. ويتبنى هذا النهج المُبتكَر الإبداع والنموَّ المجتمعيّ من خلال قوة الصور الطريفة الرائجة، بينما يزيد من قيمة عملة DAWGZ.



أمّا بالنسبة لبيانات العملة الاقتصادية، فقد تم تخصيص 50% من إجمالي المعروض (البالغ 8,453,000,000 عملة) لمكافآت DAWGZ، و20% للاكتتاب و20% أخرى للرهن والسيولة، و15% للتسويق، و10% للإدراج في منصات التداول.

جديرٌ بالذكر أنه تم تدقيق العقد الذكي لـ Base Dawgz بواسطة Solid Proof، وهو عقدٌ غير قابلٍ للتغيير تخلى المُطوّر عن صلاحيّاته فيه بالكامل، ما يضمن الأمان والنزاهة دون إمكانية تغيير المعروض من العملات أو ظهور ثغراتٍ على شكل أبواب.

بلوكتشين Base يلحق بسولانا

في حين مثلت سولانا البلوكتشين الرائد في جذب اهتمام المستثمرين خلال الربع الماضي، ظهر بلوكتشين Base -الذي تمَّ إطلاقه مؤخراً- كأحد أشهر المنصات بين شبكاتِ بلوكتشين الطبقة الثانية لإيثيريوم.



وعلى عكس سولانا -التي تُعتبر بلوكتشين طبقة أولى- فإن بيس (Base) هي بلوكتشين طبقةٍ ثانيةٍ لإيثيريوم تعمل على تحسين التوسّع والسرعة وتقليل التكلفة. وعلى الرغم من إطلاقها في آب/أغسطس الماضي، تمكنت بيس بالفعل من مطابقة سرعة معاملات سولانا مع وعود بالمزيد من التحسينات.

يُذكر أن سولانا قد حسَّنت قُدرَتها لتعالج أكثرَ من 1,000 معاملةٍ في الثانية، لكنَّ 50% من المعاملات تفشل في المتوسط، ما يثير بعض الشكوك في قدرة المنصة على النموّ في المدى الطويل.



ونظراً لكونها حلَّ طبقةٍ ثانيةٍ، تستفيد بيس من رسوم التنفيذ الأقلَّ من إيثيريوم بينما تستمتع بالأمان اللامركزيّ الذي تتيحه، مقدّمةً بيئةً أكثر استقراراً وأماناً.



أمّا فيما يتعلق بالمُعاملات على البلوكتشين، فما تزال سولانا (Solana) في الطليعة مع 51 مليون معاملة مقارنة بـ 3.5 معاملة لبيس (Base). ومع ذلك، تتفوّق بيس بقيمة حوالات المحافظ المميزة النشطة التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية، بقيمة 1.76 مليار دولار مقارنةً بـ 1.1 مليار دولار لسولانا.

وتُعتبر أرقام المحافظ النشطة الفريدة منطقيةً، نظراً لقدرات بيس على الاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة لكوينبيس، والتي تبلغ 110 مليون مستخدم حول العالم وفقاً لبياناتٍ قدّمتها الشركة في عام 2022.

وفي حين أن حجم المعاملات اليومية على Base أقلّ من سولانا، فهو يُعتبر رائعاً بالنسبة لبلوكتشين جديد، حيث يبلغ 320 مليون دولار مُقارنةً بـ 733 مليون دولار لسولانا. وتُشير هذه الأرقام إلى إمكانات بيس على التوسّع وتزيد من إمكانيّات Base Dawgz.



سعر عملة DAWGZ قد يشهد ارتفاعاً كبيراً

بالنظر إلى الأوضاع المواتية والأساس الجيد الذي تقدمه بلوكتشين Base، فإن Base Dawgz مستعدةٌ لتشهد نمواً ضخماً، إذ إن زيادة شهرة عملات الميم، إلى جانب مكافآت الرهن المُربحة وسيطرة ظاهرة شيبا إينو تُمهّد الساحة لإطلاقٍ ناجح لعملة DAWGZ.



كذلك فإن هوية عملة Base Dawgz القائمة على القفز الثابت يُعطي المستخدمين ميزةً فريدةً، وتوفر جسراً بين شبكات البلوكتشين الرائدة. وبناءً على كلّ ذلك، فإن DAWGZ تمتلك إمكاناتٍ واعدةً لتصبح العملة الرقمية التالية التي سيرتفع سعرها بمقدار 100 ضعفٍ، مُقدمةً عوائد هائلةً للمستثمرين الأوائل.

فإذا كنتم ترغبون بشراء Base Dawgz، ما عليكم سوى زيارة موقع اكتتاب DAWGZ وربط محافظكم بها.



وفي حال كنتم ترغبون بالبقاء على اطلاع بأحدث أخبار المشروع، فيمكنكم الانضمام إلى مجتمع Base Dawgz على منصتي X وتيليجرام، فلا تفوّتوا هذه الفرصة الواعدة.



>>> لزيارة اكتتاب Base Dawgz اضغط هنا <<<