اكتتاب عملة الميم الجديدة Base Dawgz على بلوكتشين Base يجمع 200,000$ في يومه الأول

تستخدم عملة الميم الجديدة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) رياضة القفز المظليّ الثابت كرمز للحماس الذي قد يُقدم لها انطلاقةً قويةً، حيث تخطت حصيلة اكتتاب هذه العملة المثيرة للحماس 200,000$ بعد يومٍ من إطلاقه، ويُراهن المستثمرون الأوائل على أن تكون DAWGZ عملة الميم التالية على بلوكتشين Base التي سيرتفع سعرها بشكلٍ كبير.

عملة الميم الجديدة DAWGZ تتميز بشخصيتها الطريفة وعملها على عدة شبكات بلوكتشين

من أهم ميزات مشروع Base Dawgz إطلاقُ عملته على بلوكتشين Base، تلك العملة التي قام بإطلاقها مطوّرو منصة التداول الشهيرة كوينبيس (Coinbase)، وهي إحدى أسرع نظم البلوكتشين نمواً خلال العام الحالي 2024. وتستضيف هذه البلوكتشين أيضاً عملات ميم رائجةً -مثل Brett (ذات الرمز BRETT)- ما يُثبت توفيرَها أسُساً قويةً للمشاريع الجديدة الساعية لتحقيق رواج كبير؛ ويأمل فريق Base Dawgz بتكرار نجاحات Brett. وتتميز هذه العملة الجديدة بشعارها اللافت والفريد المتمثل بكلب شيبا إينو يرتدي بزّةً ونظارات القفز المظلي.

يُذكر أن سبعةً من أفضل 10 عملات ميم تحمل شعار الكلاب، ما يُرجّح أن تجذب هذه الشخصية اهتماماً كبيراً؛ إلا أن ميزات DAWGZ لا تقتصر على شخصيتها الطريفة، بل إن هذه العملة تعمل على عدة نظم بلوكتشين، ما يتيح لمالكيها تحويل عملاتهم بسهولةٍ عبر عدة شبكاتٍ ومنها إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain) وأفالانش (Avalanche). ونظراً لقابلية التشغيل البيني هذه وبروتوكول الرهن المصمّم بعنايةٍ، يوفر مشروع Base Dawgz لمالكي عملته فرصاً كثيرة لكسب العوائد على عملاتهم.

النجاح المبكر لاكتتاب عملة DAWGZ يثير الحماس حول إدراجها في منصات التداول اللامركزية

حقق اكتتابBase Dawgz نجاحاً لافتاً فور إطلاقه بجمعه أكثر من 200,000$ خلال يومه الأول. ويمكن للمستثمرين الأوائل الآن شراء عملة DAWGZ بسعر 0.00479$ فقط، وهو أقلّ سعر ممكنٍ لها خلال الاكتتاب، إلا أن السعر سيرتفع بدخول مرحلة الاكتتاب التالية خلال الأسبوع القادم، لذا يجدر بكم التحرك بسرعةٍ للانضمام إلى المشروع مبكراً، علماً أنه يمكنكم شراء عملة DAWGZ بخمس عملاتٍ رقميةٍ منها إيثيريوم (Ethereum-ETH) وبينانس (Binance-BNB) وسولانا (Solana-SOL)، ما يزيد من سهولة عملية الشراء؛ وفي حال تواصل هذه الزخم المبكر، يُرجّح أن يتم إطلاق عملة DAWGZ في منصات تداولٍ مرموقةٍ فور إتمام اكتتابها.

من جانب آخر، أشار المطوّرون إلى عمليات الإدراج في منصات التداول اللامركزية (DEX) من خلال الورقة البيضاء للمشروع إلى جانب إمكانية إدراجها في منصات التداول المركزية (CEX) إذا سارت الأمور كما هوَ مُخطط لها. علاوةً على ذلك، أشار المطوّرون أيضاً إلى "مكافآت المجتمع" رغم أن تفاصيلها ما تزال غير معلنةٍ بعد.

حملة التوزيع المجاني "Be Social for Airdrop" تدعم إمكانات نموّ عملة Base Dawgz

يُرجّح أن تُعزّز المبادرات التي تُركّز على التفاعل -مثل حملة "Be Social for Airdrop"- رواج عملة Base Dawgz، حيث تُشجّع حملة المشاركة من أجل الكسب (Share-to-Earn) المستثمرين على عرض ابتكاراتهم بتصميم ومشاركة صور طريفةٍ لشخصية Base Dawgz على منصات التواصل الاجتماعي؛ وكلما كان التفاعل مع المنشور أكبر، كلما ازدادت عملات DAWGZ الممنوحة لكم إثرَ إتمام الاكتتاب. وقد أثارت هذه الحملة الفريدة بالفعل ضجّةً كبيرةً، حيث جذب حساب Base Dawgz على تويتر اهتمام المستخدمين مبكراً، كما قام المطوّرون بإطلاق قناة تيليجرام لإبقاء المجتمع مطلعاً على مستجدات المشروع.

ونظراً لرواج المشروع المتزايد عبر الإنترنت والحماس حول عملات الميم على بلوكتشين Base، تمتلك عملة DAWGZ كافة الإمكانات اللازمة لارتفاع سعرها بقوّة، كما تمتلك هذه العملة معروضاً محدوداً دون تخصيص نسبةٍ منه لفريق المشروع، ما يُجنّبها المشاكل التي مرّت بها عملات ميم أخرى حديثة الإطلاق، فهل ستضمن هذه الميزات النجَاحَ لعملة Base Dawgz؟



لا يسعنا سوى الانتظار لأن المشروع ما يزال في يومه الأول، إلا أن الإشارات المبكرة تبشّر بنجاحاتٍ كبيرة.



