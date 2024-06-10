اكتتاب PlayDoge يتجاوز 2.5 مليون دولار خلال 10 أيام - هل ستحقق عملة الميم هذه صعوداً قوياً فعلاً؟

يشكّل حيوان Doge الأليف واحداً من أشهر مشاريع الكريبتو حالياً ويجمع بين نوستالجيا التسعينيات ومكافآت اللعب من أجل الكسب (P2E). نتحدث هنا عن مشروع PlayDoge (وعملته PLAY) الذي فاجأ السوق وجمَعَ أكثرَ من 2.5 مليون دولار في الأيام العشرة الأولى من اكتتابه، حيث يتهافت مئات وآلاف الأشخاص يومياً على هذا الاكتتاب ويؤمن بعض المحللين بقدرة عملة الميم الجديدة هذه على الصعود بقوّة بمجرّد إدراجها في منصات التداول.

الاكتتاب المخصّص للمستثمرين الأوائل يجمع 2.5 مليون دولار خلال 10 أيام

قرّر فريق PlayDoge إجراء اكتتابٍ بهدف التمويل بدلاً من الإدراج الفوريّ على منصات التداول، وتسمح هذه المقاربة للمستثمرين بالحصول على عملات PLAY بسعرٍ مخفّض قبل وصولها إلى السوق المفتوحة، وقد بدأ المستثمرون باستغلال هذه الفرصة فعلاً، حيث جمع الاكتتاب مبلغ 2.5 مليون دولار خلال 10 أيام فقط. ويبلغ سعر PLAY حالياً 0.00504$، ويعتقد العديدون أنّ الوقت مناسبٌ لجمعِها قبل أن يرتفع سعرُها في مراحل الاكتتاب التالية.

تبدأ عملية الاستثمار البسيطة هذه بزيارة موقع PlayDoge وربط محفظة الكريبتو (مثل ميتاماسك) به؛ ومن ثمّ الشراء باستخدام عملات إيثيريوم (Ethereum) أو بينانس (Binance) أو الفيزا والماستر كارد. ويمكن رهن العملات المشتراة مباشرةً للبدء بكسب المكافآت دون عناء (على سبيل المثال: يمكن شراء 50,000 عملة PLAY ورهنها مباشرةً للاستفادة من نسبة ربحٍ سنويةٍ قدرها 119% تقريباً)؛ ولم يسبق أن شهدنا مقاربةً مماثلةً لهذا في عمليات الاكتتاب الأخرى. من جانب آخر، لا يُبدي زخَم PlayDoge الأوّلي أيَّ علاماتٍ على التباطؤ حيث يتجّه ليُصبحَ واحداً من أفضل إطلاقات عملات الميم في عام 2024.



PlayDoge: الحيوان الأليف الافتراضيّ وفق نمط الرسم القديم مع مكافآت كريبتو حقيقية

تضع PlayDoge لمستها الخاصّة على موضة الحيوانات الافتراضية من التسعينيات حيث تسمح للمستخدمين بكسب العملات الرقمية من خلال الاعتناء بمُرافق Doge الخاصّ بهم، وسيلعب المُستخدمون مع هذا الرسم ثنائيّ الأبعاد منخفض الدقة ويُطعمونه ويُربّونه كما فعلوا مع ألعاب Tamagotchi الشهيرة، وتتفرّد PlayDoge بمنحها المزيد من عملات PLAY للمستخدمين كلمّا اعتنوا بحيواناتهم أكثر، وقد تصل قيمة ما يحصلون عليه من العملات إلى مئات الدولارات لمجرّد لعب دور المربّي الجيّد؛ كما يمكن أن تزداد قيمة عملات PLAY بشكلٍ كبير بعد الإدراج في السوق المفتوحة.

تم تحديد معروض PLAY الأقصى بـ 9.4 مليار عملة على عكس دوجكوين (Dogecoin-DOGE) التضخميّة، ويسعى فريق PlayDoge لخلق عملةٍ أكثرَ استقراراً -وربّما قيمةً- على المدى الطويل من خلال تثبيت سقف المعروض، وقد تم تخصيص 50% منه لأجل الاكتتاب لضمان مشاركة المجتمع الكبيرة في مستقبل المشروع، فيما تم توزيع الباقي بين السيولة ومكافآتِ الرهن والتسويق ومصاريف التطوير و"مكافآت المجتمع".



هل يمكن أن تحقق PlayDoge صعوداً قوياً وشعبية واسعة بعد الإدراج في منصات التداول؟

يبلغ سعر عملة PlayDoge الحالي في الاكتتاب 0.00504$ وسيصبح 0.05$ في حال ارتفاعه عشرة أضعافٍ لتصبح القيمة السوقية لمعروضها -البالغ 9.4 مليار عملة- 470 مليون دولار. ولن تتوفر جميع هذه العملات للتداول بشكلٍ فوري طبعاً، ولكن يمكننا وضع تقديرٍ أكثرَ واقعيةً للقيمة السوقية لعملةٍ من نمط اللعب من أجل الكسب كأن يكون 250 مليون دولار، ونظن أن ذلك يمثل توقعاً واقعياً؛ وكمثالٍ على ذلك انظروا إلى الحركة السعرية الأخيرة لعملة FLOKI.



فقد شهد سعر فلوكي (Floki-FLOKI) ارتفاعاً وصَل به إلى 0.00031$ قبل دخول لعبة فالهالا (لعبة الميتافيرس من نمط اللعب من أجل الكسب) مرحلة الشبكة الرئيسية. ويكافئ هذا زيادةً سعريةً بمعدل 177% خلال أقلّ من شهرين، ويمكن لعملة PlayDoge أن تحقق نجاحاً مماثلاً في حال دمجها لآليات اللعب من أجل الكسب الممتعة مع التسويق المُعتمِد على الصور الطريفة؛ وبالأخص مع وجود نمط الرسومات النقطيّ الذي يمكن أن يجذب اللاعبين القدماء.



وتشمل الورقة البيضاء للمشروع خططاً لحملة إدراج في منصات التداول المركزية، ويمكن لعملة PLAY أن تصبح لاعباً أساسياً في قطاع اللعب من أجل الكسب في حال سارت كلّ الأمور وفق ما هوَ مخطط لها.



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