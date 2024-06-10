طوفان الأقصى" في اليوم الـ 249.. الاحتلال يواصل حرب الاباده على غزة والمقاومة تكبده مزيدا من الخسائر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ249، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت إلى 37 ألفًا و124 شهيدًا، بالإضافة لـ 84 ألفًا و712 مصابًا بجراح متفاوتة؛ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكانت أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ249:



12:10| مصادر لبنانية: طيران الاحتلال الحربي ينفذ عدة غارات على مدينة الهرمل على الحدود السورية اللبنانية.

12:03| طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة بين البقاع الشمالي وريف القصير عند الحدود اللبنانية السورية.