"الهلال الأحمر": استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات إنسانية لتنفيذ مجزرة مخيم النصيرات يعرض سلامة طواقم الإغاثة للخطر

وطن: حذرت جمعية الهلال الأحمر من خطورة استخدام قوات الاحتلال أول أمس السبت، شاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت إلى استشهاد 274 مواطنا من بينهم 64 طفلا و57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين وفق الإحصائيات الرسمية، الأمر الذي يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة للخطر.

وقالت الجمعية، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة المساعدات، يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر، إذ قامت قوات الاحتلال بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون، في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي، وفقا للقانون الدولي الإنساني.