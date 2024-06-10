اشتباكات عنيفة في كفر نعمة.. وإصابات برصاص الاحتلال

وطن: اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت قرية كفر نعمة غربي رام الله في الضفة الغربية، مساء الإثنين.

وأكدت مصادر صحفية، مساء الاثنين، أنّ قوات الاحتلال حاصرت شاباً فلسطينياً في كفر نعمة، مضيفةً أنّ انفجاراً وقع هناك، ودفع جيش الاحتلال تعزيزات إلى القرية.



وأعلن الهلال الأحمر تلقيه بلاغًا بوجود 3 إصابات في إطلاق نار على سيارة في كفر نعمة. وقالت مصادر صحفية إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة في اتجاه سيارة في كفر نعمة، كانت تقل 3 شبان، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منها.

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل عن حدثين منفصلين في الضفة، موضحاً أنّ الأول يتعلّق باشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، كانت تحاصر الشبان بزعمه إحراقهم بؤرة استيطانية قرب كفر نعمة الليلة الماضية.

والحدث الثاني يتعلّق بإطلاق جنود الاحتلال النار على مركبة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس، لافتاً إلى أنّ الاحتلال أصاب جندياً له خلال إطلاق النار.

يتبع..