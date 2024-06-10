الهلال الأحمر: استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات انسانية لتنفيذ مجزرة النصيرات يعرض سلامة طواقم الإغاثة للخطر

وطن: حذرت جمعية الهلال الأحمر من خطورة استخدام قوات الاحتلال اول أمس السبت شاحنة مساعدات انسانية من أجل التسلل الى مخيم النصيرات وسط القطاع وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت الى استشهاد 274 شهيدا من بينهم 64 طفلا و 57 امرأة، بالإضافة الى اصابة 700 آخرين وفق الاحصائيات الرسمية، الأمر الذي يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الاغاثة للخطر.

واشارت الجمعية الى "ان تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة المساعدات، يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر، حيث قامت قوات الاحتلال بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي".

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة الى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي وفقا للقانون الدولي الإنساني.