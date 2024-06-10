القوات المسلحة اليمنية تكشف شبكة تجسس امريكية اسرائيلية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الإثنين، إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية و"إسرائيلية" في اليمن.

وقالت في بيان لها إن شبكة التجسس نفذت أدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدار سنوات لصالح العدو.

وأضافت: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية تم تزويدها بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنها من تنفيذ أنشطة بشكل سري".

وتابعت: "عناصر شبكة التجسس والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية".

وأوضحت "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".

وأشارت إلى أن الشبكة جمعت معلومات هامة عن مختلف المجالات وزودت بها أجهزة المخابرات المعادية، مستكملة: "تمكنت الشبكة من التأثير على صانعي القرار واختراق أجهزة الدولة وعملت على استقطاب مسؤولين".

وواصلت الأجهزة الأمنية اليمنية: "الشبكة عملت على التأثير في الاقتصاد والتحكم به وضربه عبر جمع المعلومات والقيام بأعمال تخريبية".

ولفتت القوات أن الشبكة قدمت معلومات للعدو لإضعاف التطور العسكري وساهمت في دعم العدوان على البلاد خلال السنوات الماضية

وأكدت القوات اليمنية عن الكشف في الأيام القادمة عن مزيد من المعلومات بشأن الشبكة وعملها.