الإعلام العبري: إصابة 5 جنود في جيش الاحتلال نتيجة سقوط طائرة مسيّرة شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الإثنين عن إصابة 5 جنود جراء سقوط طائرة مسيّرة هجومية على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.



وفي وقت سابق اعترف جيش الاحتلال، بفشله في اعتراض طائرتين بدون طيار أٌطلقتا من لبنان نحو شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وسقطتا في منطقة شمال مرتفعات الجولان المحتل.



وقال جيش الاحتلال في بيان له: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بشأن تسلل طائرات معادية، تم التعرف على طائرتين بدون طيار تعبران من لبنان نحو شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وسقطتا في منطقة شمال مرتفعات الجولان المحتل، ونتيجة لاستهداف إحدى الطائرات بدون طيار، اندلع حريق في منطقة موشاف شعل، وتم اخماده".

وأضاف البيان: "تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه الطائراتين بدون طيار، لكن محاولات الاعتراض باءت بالفشل، ونتيجة لها، اندلع حريق في منطقة صفد، وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ حاليا على إخماد الحريق. الحادث قيد المراجعة".

وتابع جيش الاحتلال في بيانه: "وفي وقت سابق من اليوم (الاثنين)، تم رصد صاروخين اجتازا حدود لبنان إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وسقطا في منطقة مكشوفة في محيط جبل الشيخ المحتل. واستهدف جنود جيش الاحتلال مصادر النيران".

وأكمل البيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف، وبشأن تسلل طائرات معادية في الجليل الأعلى، تبين أنها إنذارات كاذبة".



وفي السياق، كان "حزب الله" قد أعلن عن شنّ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏"الجولان 210 شاعل"، استهدف أماكن تموضع ضباط جيش الاحتلال وجنوده، وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كما تم تدمير ‏جزء ‏من المقر واشتعال النيران فيه".‏

هذا وأكد جيش الاحتلال اليوم، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة له، كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، بصاروخ أرض - جو أطلقه "حزب الله".

كما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم أنه اعترض طائرتين بدون طيار من أصل 4، كانت قد انطلقت من لبنان، مشيرا إلى سقوط اثنتين في منطقة كابري في الجليل الغربي المحتل.