الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية رشا حرز الله

وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، ظهر اليوم الإثنين، اعتقال الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله، حتى تاريخ 2462024.

وأوضح نادي الأسير، أن جلسة جديدة عُقدت اليوم للصحفية حرز الله في محكمة الاحتلال في "سالم"، جرى خلالها تمديد اعتقالها حتى تاريخ 24-6-2024.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت الصحفية حرز الله بتاريخ 262024 للتحقيق في معتقل (حوارة) على ما يدعيه بالتّحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة (72) ساعة، ومن ثم لخمسة أيام، ونقلت لاحقًا إلى زنازين سجن "هشارون" ثم إلى سجن "الدامون" حيث تقبع غالبية الأسيرات.



الصحفية حرز الله، وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى، هي من بين نحو (80) صحفيا/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (49) منهم، من بينهم ست صحفيات (إخلاص صوالحة، رولا حسنين، بشرى الطويل، أسماء اهريش، رشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية).