وطن: كلف مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور قائماً بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية بعد أن شغل عدة مناصب هامة في الجامعة بكفاءة وتميز وانتماء.

وعين الدكتور براء عصفور بالجامعة في العام 2015 وكان له دوراً كبيراً في تعزيز العمل الإداري والأكاديمي والبحثي وبناء الشراكات مع الجامعات العربية والعالمية، وتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي في كل المناصب التي شغلها على مدار سنوات.

وبارك الدكتور يوسف عصفور رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس وباسم المجلس، للدكتور براء تكليفه بالقيام بأعمال رئاسة الجامعة، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة القادمة، وأن يقود الجامعة بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها للنهوض بواقع التعليم العالي في فلسطين بما يحقق طموحات وتطلعات الشباب الفلسطيني التواق للحرية والاستقلال وبناء دولة المؤسسات.

وأشاد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري بقرار مجلس الإدارة بتكليف الدكتور براء عصفور رئيساً للجامعة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة المشوار، كما تمنى لأسرة الجامعة أكاديميين واداريين مواصلة السير على طريق التميز لرفعة الجامعة.

من جانبه، شكر الدكتور براء عصفور، رئيس مجلس إدارة الجامعة وكافة أعضاء المجلس ومجلس أمناء الجامعة، على ثقتهم وأكد أن الجامعة العربية الأمريكية هي جامعة الكل الفلسطيني، أسسها مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين لتكون أول جامعة خاصة في الوطن ونموذجاً على الايمان بمقدرة الانسان الفلسطيني على البناء واستثمار طاقات وابداعات الشباب في قطاع التعليم العالي.

وأضاف، أن تكليفي برئاسة الجامعة مسؤولية كبيرة وكلي ثقة أننا سنواصل ما بدأنا به قبل 25 عاما لتبقى الجامعة متميزة في مختلف المجالات ولتلبي طموح الشباب من الراغبين في تلقي التعليم العصري، وأضاف أن سر نجاح الجامعة وتميزها هو أنها تعمل كأسرة واحدة أكاديميين واداريين وطلبة بإخلاص وانتماء في بيئة تدعم الابداع ولا تركن للمستحيل.

وختم بالقول :" كوننا فلسطينيين أمر يتطلب منا بذل الجهود الكبيرة وأن نكون متقدمين أكثر من خطوة للأمام، وأن نفكر دائماً خارج الصندوق، لأنه علينا جميعاً مسؤولية بناء وطن، وأمانة حملناها من أجيال رحلت وشقت طريق التعليم أساسا للحرية، ومسؤولية جيل حالي وأجيال قادمة، وأن نرسم لهم طريقاً لإكمال المسيرة التي ما كانت سهلة ولن تكون، وهذا شعار تتبناه الجامعة العربية الامريكية جامعة الكل الفلسطيني بأنها ومنذ تأسيسها تعرف جيداً انها مؤتمنة لتقود شريحة الشباب الفلسطيني بالعلم والمعرفة لترسم خارطة فلسطين بين دول العالم المتقدم".

ويحمل رئيس الجامعة المكلف الدكتور براء عصفور، درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب من جامعة نيويورك، ودرجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة نيويورك والتي عمل بها في مجال البحث العلمي والتدريس الأكاديمي أثناء الدراسة وبعدها، ودرجة الدكتوراه في الأعمال من جامعة إنديانا الأمريكية ضمن البرنامج المشترك مع الجامعة العربية الأمريكية.

وكان قد شغل عدة مناصب منها مستشاراً تكنولوجياً في العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية، كما عمل مساعد عميد القبول والتسجيل، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية لحرمي الجامعة في جنين ورام الله.