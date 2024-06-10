إصابتان بصواريخ حزب الله وسرب مسيرات يهاجم موقعا للاحتلال

وطن: نفذ حزب الله اللبناني -منذ صباح اليوم الاثنين- 7 عمليات استهدفت مواقع عسكرية شمالي (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بينما أكدت مصادر عبرية إصابة شخصين بالصواريخ القادمة من جنوب لبنان واندلاع حرائق، وقال مسؤول حكومة الاحتلال إن الحرب ليست حتمية مع لبنان.

وقال حزب الله إنه هاجم بسرب مسيّرات انقضاضية ما وصفه بمقر القيادة المستحدث للفرقة 146 شرق نهاريا، مؤكدا إيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

وأضاف أنه استهدف موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة راميم، ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم.

وأفاد بأنه قصف مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستوطنة يرؤون، وأوقع من بداخله بين قتيل وجريح، كما استهدف مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.

كما قال إنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

وأكدت مصادر طبية في حكومة الاحتلال إصابة مستوطن بجروح طفيفة بشظايا مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، وسقطت في منطقة الكابري بالجليل الغربي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مستوطن آخر أصيب في قصف حزب الله الذي استهدف الجليل الغربي.

وأكد جيش الاحتلال أن صاروخين أطلقهما حزب الله سقطا في منطقة كابري، وتسببا في حريق وأضرار مادية.

وأقر باشتعال حرائق ووقوع أضرار إثر إطلاق 6 صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى.



جهود دبلوماسية

سياسيا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حكومة الاحتلال قوله إن الحرب في لبنان "ليست حتمية" مضيفا أنهم أبدوا انفتاحنا على الجهود الدبلوماسية لكل من باريس وواشنطن بهذا الشأن.

غير أنه تابع قائلا إن تصريحات القادة في حكومة الاحتلال كانت واضحة بأن التصعيد قد يكون وشيكا في لبنان إن لم يتم التوصل لحل سياسي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية -إلى جانب حزب الله في لبنان مع جيش الاحتلال- قصفا يوميا على الحدود دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا للاحتلال، وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن مئات بين شهيد وجريح في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الجانب "الإسرائيلي".

المصدر: الجزيرة + وكالات