قوات الاحتلال تدمر شبكة اتصالات واستراحة شمال غرب نابلس

وطن: دمرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شبكة اتصالات في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، إضافة إلى استراحة، كما أغلقت طريق زراعيا بالسواتر الترابية.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة الشارع الرئيس غرب البلدة الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، وهدمت شبكة الاتصالات، كما هدمت استراحة تعود للمواطن بلال كايد، وأغلقت طريقا زراعيا يربط بين البلدة ومنطقة السهل.

وأكدت المصادر ذاتها أن تلك الاعتداءات تأتي تنفيذا لرغبات المستوطنين وأطماعهم في البلدة، وأهدافهم الاستيطانية في السيطرة على الأراضي والموقع الأثري في البلدة.