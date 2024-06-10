"كهرباء القدس": إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة بالقطع في محافظة أريحا والأغوار

رام الله - وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الاثنين عن إعادة التيار الكهربائي الساعة 12:30 ظهراً لجميع المناطق المتأثرة بالقطع في محافظة أريحا والأغوار وذلك في وقت قياسي.

وأكدت الشركة في بيانٍ وصل وطن نسخة عنه أنه استجابة لطلب مشتركيها في محافظة أريحا والأغوار، قامت الفرق الفنية والهندسية في المحافظة وبالتعاون مع الفرق الفنية من محافظات أُخرى، بالتحرك منذ ساعات الفجر لتطوير البنية التحتية للشبكة من خلال مضاعفة عدد العاملين الفنيين في الموقع لإنجاز الأعمال المطلوبة في وقت قياسي، بالرغم من الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

وجددت الشركة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في كافة مناطق الامتياز ، مؤكدة بان خطط التطوير لشبكاتها تأتي في سياق الخطط والاستراتيجات التي رسمتها الإدارة العامة للشركة .