الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مواطنين من مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت عبادة موفق أبو سياج (18 عاما)، ومصعب أبو سياج.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، مدينة طوباس واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: عز الدين عطية أبو سعيد، وعبد الناصر يوسف صوافطة، وطارق الخراز.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على مخيم الفارعة، جنوب طوباس، منذ منتصف الليل الماضية، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد الطفل محمود إبراهيم نبريصي (15 عاما)، وإصابة خمسة مواطنين آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية في المخيم.