مستوطنون يعتدون على عائلة في مسافر يطا ويقطعون أشجاراً للزيتون

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على عائلة أحد المواطنين، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على عائلة المواطن فريد الحمامدة، خلال رعيها الأغنام، في بادية يطا.

وأضاف الجبور، أن هؤلاء المستوطنون أقدموا على تقطيع أشجار الزيتون، واللوزيات، للمرة الثالثة خلال اليومين الماضين، للعائلة ذاتها.

وأشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين، وممتلكاتهم في منطقة البادية، ومسافر يطا، مشيرا إلى أنه تم قطع أكثر من 200 شجرة مثمرة في عدة مناطق في مسافر يطا خلال الأسبوع الماضي.