الاحتلال يقتحم قرية كفر نعمة غرب رام الله ويستولي على تسجيلات للكاميرات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، قرية كفر نعمة غرب رام الله، وداهمت منازل ومحال تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وجابت عدة شوارع، وقامت بتمشيط المناطق الجبلية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من المحال التجارية، والمنازل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، دون وقوع إصابات حتى اللحظة.