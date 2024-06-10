شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، عن المناطق التالية في محافظة اريحا:

جزء من مخيم عقبة جبر، مخيم عين السلطان، الديوك الفوقا والتحتا، النويعمة، بلدية اريحا المرشحات (المجمع)، البنانا لاند، منتجع امواج، مصنع المياه (جريكو)، معسكرات الجيش النويعمة، برج جوال النويعمة،

اسكان ضباط الشرطة، اسكان البنسيان والقمر، مدرسة عمر بن الخطاب، تايجر لاند، مبنى الدفاع المدني بمنطقة النويعمة، مبنى هيئة التدريب العسكري، باطون العودة، نبعة عين السلطان، تلفريك اريحا، مطعم

جبل قرنطل ابو الرائد، مضخات مياه عين السلطان والنويعمة، مضخة مياه بلدية اريحا قرب تلفريك اريحا ، جزء من حي المصنع، المرشحات، بلدية النويعمة، منتجع بردايس، بئر اقطيشات،

محطة الطاقة الشمسية في منطقة النويعمة، شركة سند النويعمة، منطقة الحسيني خلف المقاطعة، محطة محروقات الهدى قرب بوابة اريحا، الكرفانات، منطقة العوجا والمجاورين

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق